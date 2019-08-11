Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенкаГазета.Ru вчера в 22:47

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Владимир Глазунов
Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online вчера в 10:52

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