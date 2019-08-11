Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенкаГазета.Ru вчера в 22:47
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online вчера в 10:52
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Видео: Крещение по методу «Му-Му». Суровый игумен Фотий доводит обряд до конца
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«Отпустите, ему же больно»: что в Гатчине получилось из крещения годовалого ребенка
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
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Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
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ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
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Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
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Авто
АвтоВАЗ продолжил работу после корпоративного отпуска
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Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
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Обновлено вчера в 23:59
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По итогам исследования специалисты заявили, что изменение климата и перевылов негативно сказываются не только на концентрациях метилртути в хищных рыбах, но и в целом обедняет морскую экосистему.
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Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста, сообщает The Scottish Sun.
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Транспорт
В Москве перенастроили работу светофоров на 34 переходах
Обновлено в 02:19
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Согласно попавшей в сеть записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Определилась победительница конкурса красоты «Миссис Россия-2019»
Финал конкурса "Миссис Россия 2019" Финал конкурса вели артист Дмитрий Дюжев и вице-президент "Миссис Россия" Екатерина Камиллери.
Обновлено вчера в 01:30
Гаджеты
Однокристальная система Intel Tiger Lake-U станет основой NUC игрового класса Phantom Canyon
Осенью этого года компания Intel представит мини-ПК NUC игрового класса под условным названием Ghost Canyon, который сменит нынешнее поколение Hades Canyon.
Обновлено в 02:41
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Финансы
Курс китайской валюты к доллару понижен до нового минимума
Выполняющий функции центробанка Народный банк Китая понизил курс национальной валюты к американскому доллару до нового минимума с апреля 2008 года.
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Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
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Музыка
Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires
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Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено 10 августа в 12:42
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер
Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Мед отравленных пчел может быть заражен и опасен для людей
Заражение меда пестицидами может произойти в том случае, если отравившаяся пчела не погибла сразу и успела добраться до улья, передает РИА Новости со ссылкой на Михаила Кузьмича, завлабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра "Немчиновка".
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02