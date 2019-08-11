Происшествия

Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенкаРИА Новости 15:39

Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш". Об этом она рассказала в беседе с "360". Священнослужитель также обвинил в плохой подготовке к таинству крестного и отстранил его.
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Владимир Глазунов
Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online 10:52

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