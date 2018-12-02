Политика

Последние слова Джорджа Буша – старшего были обращены к сыну
МИР 24
вчера в 22:43

Сын назвал Буша-старшего « чудесным отцом» и признался ему в любви. В ответ 43-й президент США Джордж Буш-младший услышал: «Я тоже тебя люблю». Как отмечается, это были последние слова 41-ого президента США.
МИР 24вчера в 22:43

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Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Джорджа Буша-старшего

РБКвчера в 20:01

Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего

Газета.Ruвчера в 18:43

Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего

ТАССвчера в 17:53

СМИ узнали, о чем Буш-старший мечтал перед смертью

РЕН ТВвчера в 17:55

Стали известны последние слова Джорджа Буша-старшего

ТК Звездавчера в 16:46

Стали известны последние слова Буша-старшего

Lenta.ruвчера в 16:45

СМИ узнали последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью

Известиявчера в 16:42
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Обновлено в 03:19
Политика

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая

"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 03:20
Политика

Экс-глава МИД ФРГ обвинил Киев в попытках втянуть Берлин в войну

Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН

Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции ООН.
Обновлено в 03:26
Политика

США намерены ввести вторую часть санкций против РФ по делу Скрипаля

Администрация США намерена ввести второю часть санкций против России по делу об отравлении Скрипалей.
Обновлено в 03:23
Политика

Власти Франции не исключили введения режима ЧП после беспорядков

Режим чрезвычайного положения может быть введён во Франции после произошедших накануне беспорядков, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.
Обновлено в 03:28
Политика

Паспорт ОАЭ признали лучшим в мире

Паспорт Объединённых Арабских Эмиратов возглавил рейтинг паспортов, составленный консультативным центром Arton Capital.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»

Журнал The National Interest оценил новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».
Обновлено в 03:27
Политика

Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США

Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:02
Политика

Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языке

Британская писательница и автор книг о приключениях волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг вступила в Twitter в перепалку со сторонником Brexit и ответила ему по-русски.
Обновлено в 03:28
Политика

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 02:15
Политика

Новый президент Мексики принял присягу

Торжественная церемония вступления президента в должность прошла на центральной площади мексиканской столицы, представители коренных народов страны вручили ему "священный жезл правителя" и окурили "священными травами", отгоняющими зло.
Обновлено в 03:29
Политика

Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего

Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»

Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
Обновлено в 03:14
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