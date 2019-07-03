Общество
Свои доходы и расходы контролирует лишь четверть россиянPravda.Ru 09:17
Только четверть граждан России контролирует своих расходы и доходы. Каждый десятый не беспокоится о финансовом планировании. К такому выводу пришли специалисты платежной системы "Мир".
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с чего всё началось
При этом практически каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов", - отмечают авторы.РИА Новостивчера в 20:33
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Здоровье
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Обновлено 01 июля в 10:34
Экономика
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Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
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Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Происшествия
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Обновлено вчера в 10:24
Авто
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Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
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Происшествия
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Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.
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Общество
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Обновлено вчера в 05:56
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Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
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Происшествия
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Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
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Минобороны обнародовало список погибших подводников
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Немецкий автопроизводитель представил кроссовер BMW X6 третьего поколения.
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Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации» украинского языка
Во вторник, 2 июля, в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №10414 «О противодействии сквернословию (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка.)»
Обновлено в 06:18
Происшествия
Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков
Обновлено в 12:08
Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Общество
Собянин: программа реновации не решит проблему недостатка жилья в Москве
Программа реновации жилья в Москве не создаст переизбытка жилых площадей в столице, а также не спровоцирует прибытие большого числа мигрантов ввиду высокой стоимости квадратного метра в новых домах.
Обновлено в 12:37
Здоровье
Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.
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Происшествия
В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли снова госпитализировали
По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
Обновлено в 02:14
Кино
Скончался режиссер Василий Панин
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Тела погибших подводников остаются в затопленных отсеках
Обновлено в 13:03
Театры
Пермская опера станет директорским театром
Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.
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Общество
Появилось видео полного солнечного затмения
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Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Транспорт
Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
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Происшествия
Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать
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Игры
Sony может купить разработчиков Max Payne и Alan Wake
Обновлено в 06:10
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55