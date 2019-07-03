При этом практически каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов", - отмечают авторы.

с чего всё началось

Только четверть граждан России контролирует своих расходы и доходы. Каждый десятый не беспокоится о финансовом планировании. К такому выводу пришли специалисты платежной системы "Мир".

Свои доходы и расходы контролирует лишь четверть россиян

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