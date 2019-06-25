Экономика
Сводный индекс доверия в еврозоне опустился до минимума за три годаРосбалт 06:44
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился в июне 2019 года до 103,3 пункта с пересмотренного майского показателя на уровне 105,2 пункта, следует из отчета Еврокомиссии. Июньское значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года.
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Происшествия
После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию
Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
В России назвали США главным источником киберугроз
Угрозы информационной безопасности России исходят, главным образом с территории США.
Обновлено в 05:21
Экономика
TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO
TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Происшествия
Янтарную комнату в Польше начали искать в ранее неизвестном тоннеле
Поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны из Царского Села нацистами, начались в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки.
Обновлено в 06:35
Общество
Глава Минпромторга прокомментировал свои траты в командировках
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал расследование Transparency International, в котором сообщается, что во время зарубежных командировок чиновник останавливается в гостиничных номерах стоимостью от 218 тысяч до 1,4 миллиона рублей в сутки.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Кемерове эвакуировали торговый центр «Променад-1»
Обновлено в 04:30
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Общество
РПЦ уточнила свою позицию по абортам
Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.
Обновлено в 05:40
Авто
Mitsubishi возродит Lancer Evolution
Компания Mitsubishi возродит «заряженную» модель Lancer Evolution, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В столице Туниса произошел второй взрыв
Обновлено в 06:42
Политика
Захарова: Киев отказался обсуждать с Москвой освобождение украинских моряков
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 27 июня в телеэфире сообщила, что Украина отказалась в обсуждать с Россией вопрос освобождения украинских моряков и возвращения кораблей ВМФ Украины.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — рассказал журналистам «РИА Новости» представитель прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 06:46
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Ливерпуль» приобрел 17-летнего защитника «Зволле»
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Крыму утонули двое российских десантников
Обновлено вчера в 05:55
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.
Обновлено в 06:23
Экономика
Высшее образование в России подорожало
Ранее сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 25%.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Политика
В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.
Обновлено в 06:08
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей
Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Бывший глава Берёзовского предстанет перед судом
Вскоре чиновник предстанет перед судом.
Обновлено в 04:20
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Экономика
Принят закон о доступе иностранных юрлиц к российскому аналогу SWIFT
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет иностранным юридическим лицам подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.
Обновлено в 05:49