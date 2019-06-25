Экономика

Сводный индекс доверия в еврозоне опустился до минимума за три годаРосбалт 06:44

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился в июне 2019 года до 103,3 пункта с пересмотренного майского показателя на уровне 105,2 пункта, следует из отчета Еврокомиссии. Июньское значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года.
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Индекс доверия в еврозоне снизился до минимума за три года

Вести.Финанс06:20

Деловые настроения в еврозоне ухудшились в июне

Financial One05:51

Деловое и потребительское доверие в еврозоне в июне упало до минимума за три года

Финмаркет05:24

Сводный индекс доверия в еврозоне упал до минимума за три года

Интерфакс05:09

Сводный индекс доверия в еврозоне опустился до минимума за три года

Росбалт06:44

Индекс доверия потребителей к экономике Германии в июле оказался хуже прогноза

ПРАЙМвчера в 02:14
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После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию

Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
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Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

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Угрозы информационной безопасности России исходят, главным образом с территории США.
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TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO

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Поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны из Царского Села нацистами, начались в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки.
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Обновлено вчера в 10:51
Экономика

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Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Кемерове эвакуировали торговый центр «Променад-1»

Обновлено в 04:30
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Общество

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Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.
Обновлено в 05:40
Авто

Mitsubishi возродит Lancer Evolution

Компания Mitsubishi возродит «заряженную» модель Lancer Evolution, сообщает Autocar.
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Происшествия

В столице Туниса произошел второй взрыв

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Обновлено в 06:43
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — рассказал журналистам «РИА Новости» представитель прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 06:46
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Футбол

«Ливерпуль» приобрел 17-летнего защитника «Зволле»

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Обновлено вчера в 05:55
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У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика

Трамп прибыл в Осаку на саммит G20

Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.
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Экономика

Высшее образование в России подорожало

Ранее сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 25%.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках

В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
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В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства

В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.
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Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
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Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей

Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Бывший глава Берёзовского предстанет перед судом

Вскоре чиновник предстанет перед судом.
Обновлено в 04:20
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Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
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Принят закон о доступе иностранных юрлиц к российскому аналогу SWIFT

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