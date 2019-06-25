Экономика

Сводный индекс доверия в еврозоне упал до минимума за три годаИнтерфакс 05:09

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне 2019 года опустился до 103,3 пункта с пересмотренных 105,2 пункта в мае, свидетельствуют данные Европейской комиссии.
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Индекс доверия в еврозоне снизился до минимума за три года

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Деловые настроения в еврозоне ухудшились в июне

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Деловое и потребительское доверие в еврозоне в июне упало до минимума за три года

Финмаркет05:24

Сводный индекс доверия в еврозоне упал до минимума за три года

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Индекс делового доверия Нидерланды существенно снизился в июне

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Обращаясь к молодым офицерам, Путин призвал их оправдать доверие России, в том числе и в вопросе овладения современной военной техникой.
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Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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