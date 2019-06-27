Экономика
Сводный индекс доверия в еврозоне опустился до минимума за три годаРосбалт вчера в 06:44
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился в июне 2019 года до 103,3 пункта с пересмотренного майского показателя на уровне 105,2 пункта, следует из отчета Еврокомиссии. Июньское значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года.
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