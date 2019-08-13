Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через годИзвестия 17:01
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию. В этом руководство компании-подрядчика заверило президента Владимира Путина во время рабочей встречи в Крыму.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено в 16:52
Происшествия
Протестующих защитили на примере болельщиков
Выражая «серьезную озабоченность» материалами доследственной проверки СКР, на основе которых было принято решение о возбуждении уголовного дела, господин Федотов сообщает, что члены совета, ведшие мониторинг 27 июля, «не обнаружили следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия».
Обновлено в 16:33
Музыка
Певцу Дельфину стало плохо во время работы в студии
Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи. Об этом сообщил РБК его директор Владимир Тепляков.
Обновлено в 15:11
Хоккей
ХК «Северсталь» обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области
Хоккеисты череповецкой "Северстали" обыграли в овертайме сборную Кубка губернатора Челябинской области и заняли третье место на предсезонном турнире в Челябинске.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено вчера в 16:03
Футбол
В Порту «Матч ТВ» не пустили на брифинг после победы «Краснодара»
Как передаёт телеканал, российских журналистов на брифинг не пустили сотрудники ФК «Порту», который в матче 13 августа проиграл краснодарцам.
Обновлено в 19:50
Общество
Срок выплаты детских пособий продлят
Пособия на ребенка, который платят родителям каждый месяц, могут продлить, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:02
Экономика
Китайская госкорпорация предлагает достроить верфь «Звезда»
Китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ведёт переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда».
Обновлено в 01:45
Происшествия
Начальник тюрьмы США, где покончил с собой Эпштейн, временно отстранен
Начальник тюрьмы в Манхэттене, где покончил с собой обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн, временно отстранен от исполнения обязанностей и переведен в региональный офис Бюро тюрем США.
Обновлено в 16:09
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Футбол
Сёмин награжден Орденом Александра Невского
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Украинская военная разведка описала четыре сценария нападения России
Главное управление разведки Минобороны Украины описало несколько возможных сценариев агрессии России в ближайшие годы, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина.
Обновлено в 09:25
Хоккей
«Адмирал» обыграл «Зноймо» на Мемориале Куши
В матче Мемориала Збынека Куши "Адмирал" выиграл у чешского клуба "Зноймо" (4:1).
Обновлено в 11:38
Футбол
Раскрыты детали контракта Шюррле со «Спартаком»
Обновлено в 11:52
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Экономика
На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕС
В компании отметили, что даже успешная реализация проекта оставит энергетический рынок Украины от европейского рынка электроэнергии и не обеспечит должных условий для конкуренций на внутреннем рынке, так как по его итогам откроется только возможность экспорта для одной частной компании.
Обновлено в 18:50
Авто
АвтоВАЗ назвал сроки появления Lada Vesta с вариатором
По словам главы информационной службы АвтоВАЗа С. Ильинского, модель Lada Vesta, оснащаемая бесступенчатой автоматической коробкой передач, выйдет на рынок в течение одного-двух лет.
Обновлено в 12:17
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
«Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.
Обновлено в 17:56
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
Обновлено в 14:09
Экономика
Экономика Германии не оправдала ожиданий
Индекс экономических настроений ZEW демонстрирует, что ожидания упали до самого низкого уровня с 2011 года.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Невеста Тимати на 9 месяце беременности прокатилась на гидроцикле
Пользователей Instagram возмущает безответственность Анастасии Решетовой.
Обновлено в 04:59
Общество
В Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа
Два округа американского штата Калифорния — Сан-Франциско и Санта-Клара — подали иски в суд с требованием отменить новые меры Белого дома по ограничению иммиграции.
Обновлено в 19:43
Космос
В России разработают новый скафандр для прогулок по Луне
Обновлено вчера в 23:41
Финансы
В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%
Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе.
Обновлено в 08:12
Авто
В 2018 году россияне потратили на запчасти 1,4 трлн рублей
В 2018 году объем вторичного рынка автокомпонентов и запчастей в России превысил 1 млн деталей, что в денежном эквиваленте составило 1 трлн 403,2 млрд рублей.
Обновлено в 05:05