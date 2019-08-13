Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через годИзвестия 17:01
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию. В этом руководство компании-подрядчика заверило президента Владимира Путина во время рабочей встречи в Крыму.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.
Обновлено в 14:39
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Футбол
Раскрыты детали контракта Шюррле со «Спартаком»
Обновлено в 11:52
Футбол
«Матч» потроллил «Порту», назвав его игру с «Краснодаром» контентом для взрослых
Напомним, первый матч в Краснодаре завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Таким образом, согласно правилу выездного гола, действующему в еврокубках, победу в противостоянии одержал «Краснодар».
Обновлено в 18:08
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи
В Москве певцу Дельфину стало плохо во время записи песни. Артист начал терять сознание в звукозаписывающей студии.
Обновлено в 13:52
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»
Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено в 15:15
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
На macOS стало проще запускать игры для Windows
Разработчики пакета Parallels Desktop сделали запуск игр и тяжёлых графических программ для Windows на macOS чуть проще с последним обновлением — в нём появилась поддержка DirectX 11.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Пожар на теплоходе «Святая Русь» локализован
Ранее сообщалось, что в затоне Сибирский Нижегородской области произошел пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе.
Обновлено в 07:23
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Культура
Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия»
Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.
Обновлено в 02:28
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т–72
Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т–72Б3.
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
Сформированы все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
По результатам ответных матчей третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20, состоявшихся во вторник, 13 августа, были сформированы все пары стадии плей-офф квалификации турнира.
Обновлено в 17:27
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Минобороны Польши хочет в два раза увеличить армию
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что армия страны должна быть увеличена вдвое и насчитывать 200 тысяч солдат вместо нынешних 100 тысяч.
Обновлено в 16:04
Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 06:42
Авто
Концепт Acura Type S будет представлен в Монтерее
Компания Acura представила концепт нового Type S, который должен заложить основы дизайна будущих автомобилей бренда.
Обновлено в 16:09
Политика
Трамп допустил выход США из ВТО
США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
Четыре человека, среди которых двое полицейских, ранены, еще один правоохранитель погиб в перестрелке в Калифорнии, нападавший ликвидирован, сообщило во вторник местное управление полиции.
Обновлено в 16:48
Политика
Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40