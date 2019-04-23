Армия и оружие
Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблейИзвестия 17:01
Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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Политика
МИД: очередной выплеск антииранских эмоций вызывает особую тревогу
В сообщении МИДа сказано, что Вашингтон пытается лишить Тегеран экспортных поступлений и подорвать его экономику, поскольку политика Ирана мешает США «чувствовать себя полновластными хозяевами в стратегически важном регионе Ближнего Востока».
Обновлено в 15:57
Политика
Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 17:42
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Экономика
Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете
Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Происшествия
В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка
В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Единоборства
Глава UFC прокомментировал будущее Хабиба и Макгрегора
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался относительно того, чем закончится долгий конфликт дагестанского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:31
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Российские военные получили «убийцу дронов»
Российские военные начали получать комплекс, который готов защитить ракетные войска стратегического назначения от атак дронов.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Политика
Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд
Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Наука
Найти опасные «зеркальные» молекулы в лекарствах поможет смартфон
Обновлено вчера в 03:26
Авто
Tesla собирается запустить сервис беспилотного такси в 2020 году
Обновлено в 03:14
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу над «Брайтоном»
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке
Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Россия против США подготовит «тихих охотников»
Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень».
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Приморье
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки террористической организации «Джамаат Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в РФ), действовавшей на территории Приморского края.
Обновлено в 10:59
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру «Мстителей»
Минкульт настоял на переносе с 25 на 29 апреля премьеры последней ленты про «Мстителей», чтобы в кинотеатрах смогли посмотреть российский фильм «Миллиард».
Обновлено в 04:41
Театры
Московский театр на Юго-Западе впервые показал «Мастера и Маргариту» в Сухуме
Московский театр на Юго-Западе впервые привез в Абхазию один из лучших своих спектаклей - "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.
Обновлено в 17:55