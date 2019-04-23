Армия и оружие

Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблейИзвестия 17:01

Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Надежда на серию: для ВМФ России заложили несколько новых кораблей

Известия17:02

Кого Путин поставил на голову в Петербурге

Фонтанка.Ру13:42

Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге

РИА Новости07:50

Путин посетил церемонию закладки двух фрегатов на «Северной верфи»

78.ru08:32

Путин заложил два новых фрегата на «Северной верфи»

Мойка7808:26

Петербург: главное за день

Петербургский дневник15:17

Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов на «Северной верфи»

ТАСС07:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:01, Ашберн
Политика

МИД: очередной выплеск антииранских эмоций вызывает особую тревогу

В сообщении МИДа сказано, что Вашингтон пытается лишить Тегеран экспортных поступлений и подорвать его экономику, поскольку политика Ирана мешает США «чувствовать себя полновластными хозяевами в стратегически важном регионе Ближнего Востока».
Обновлено в 15:57
Политика

Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 17:42
Политика

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

Обновлено в 07:00
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Экономика

Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете

Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Происшествия

В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка

В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Барселона» обыграла «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Обновлено в 17:27
Единоборства

Глава UFC прокомментировал будущее Хабиба и Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался относительно того, чем закончится долгий конфликт дагестанского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:31
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Футбол

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии

"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Российские военные получили «убийцу дронов»

Российские военные начали получать комплекс, который готов защитить ракетные войска стратегического назначения от атак дронов.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Политика

Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд

Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Наука

Найти опасные «зеркальные» молекулы в лекарствах поможет смартфон

Обновлено вчера в 03:26
Авто

Tesla собирается запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Обновлено в 03:14
Футбол

«Тоттенхэм» вырвал победу над «Брайтоном»

Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Общество

Навальный обманул американцев и россиян, устроив дочь в Стэнфорд

Обновлено в 05:58
Происшествия

В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке

Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Россия против США подготовит «тихих охотников»

Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень».
Обновлено в 17:18
Армия и оружие

ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Приморье

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки террористической организации «Джамаат Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в РФ), действовавшей на территории Приморского края.
Обновлено в 10:59
Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру «Мстителей»

Минкульт настоял на переносе с 25 на 29 апреля премьеры последней ленты про «Мстителей», чтобы в кинотеатрах смогли посмотреть российский фильм «Миллиард».
Обновлено в 04:41
Театры

Московский театр на Юго-Западе впервые показал «Мастера и Маргариту» в Сухуме

Московский театр на Юго-Западе впервые привез в Абхазию один из лучших своих спектаклей - "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.
Обновлено в 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное