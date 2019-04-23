Армия и оружие
Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблейИзвестия 17:01
Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу России
Обновлено в 20:46
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть
Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Больше половины онкобольных в РФ не получают необходимой химиотерапии, заявила Голикова
В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 09:39
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах.
Обновлено в 10:57
Политика
О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
Сын артистки Евгений стал героем ток шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". На ней обсуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина Цывина.
Обновлено в 12:09
Политика
Путин планирует провести совещание по ликвидации пожаров в Забайкалье
Российский президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика
В штабе Зеленского планируют наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы
Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Гаджеты
Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Экономика
Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году
Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено в 15:57
Политика
Telegraph: британские власти разрешили Huawei создать в стране сеть 5G
По данным The Daily Telegraph, глава британского правительства Тереза Мэй поддержала проект китайской Huawei по созданию в стране мобильной связи пятого поколения (5G), несмотря на предупреждение Вашингтона о возможных рисках для госбезопасности.
Обновлено в 19:55
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Футбол
Роналду просит «Ювентус» купить конкретных игроков
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой усилить команду конкретными игроками, сообщает Corriere Dello Sport.
Обновлено в 15:42
Экономика
«Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак
Финансовая организация Сбербанк зарегистрировала новый товарный знак под названием "Сбер".
Обновлено в 04:45
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Футбол
В Парагвае футболиста выгнали из клуба за нереализованный пенальти
Игрок парагвайского клуба «Индепендьенте Кампо-Гранде» Брендэкс Парра жестоко поплатился за небрежно исполненный пенальти в матче Южноамериканского кубка против колумбийского «Ла Экидад».
Обновлено в 19:18
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03