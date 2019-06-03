Свидетеля по делу Захарченко обвинили в фальсификации доказательствПраво.ру 10:35

с чего всё началось

Следователи по материалам Генпрокуратуры возбудили уголовное дело в отношении Ивана Кожевникова – одного из фигурантов расследования против полковника Дмитрия Захарченко.

Свидетеля по делу Захарченко обвинили в фальсификации доказательств

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Армия и оружие Российские военные и техника примут участие в параде в Минске "Более 300 военнослужащих Западного военного округа примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь в Минске", - отмечается в сообщении.

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Шоу-бизнес Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.

Общество В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).

Космос Первый тизер НФ-сериала «Ради всего человечества» от Apple Apple опубликовал первый тизер научно-фантастического сериала For All Mankind («Ради всего человечества») — от создателя «Звёздного крейсера „Галактика“» и «Чужестранки».

Происшествия Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.

Энергетика Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Финансы Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Шоу-бизнес Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.

Здоровье Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.

Футбол Гол Радамеля Фалькао помог сборной Колумбии разгромить Панаму Игра прошла в Боготе и завершилась разгромной победой колумбийцев — 3:0. В составе хозяев голами отметились Вильям Тесильо, Луис Мурьель и Радамель Фалькао (с пенальти).

Экономика Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.