Происшествия
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществамиРБК 07:44
По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ». Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на заявления прокуратуры Италии.
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