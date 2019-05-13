Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаLenta.ru вчера в 16:20
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге. Об этом сообщила ее знакомая Алина Сергиенко в своем Instagram. Отмечается, что состояние Екатерины оценивается как критическое.
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Свидетель по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева пострадала при падении из окна в Праге
Агентство Москвавчера в 09:34
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