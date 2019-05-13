Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаLenta.ru вчера в 16:20

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге. Об этом сообщила ее знакомая Алина Сергиенко в своем Instagram. Отмечается, что состояние Екатерины оценивается как критическое.

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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