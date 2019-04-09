Происшествия
Свидетель в суде назвала Александра Кокорина святошейРБК 15:24
Свидетель Екатерина Бобкова в Пресненском суде Москвы назвала нападающего «Зенита» Александра Кокорина святошей, передает корреспондент РБК.
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Политика
Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Сын Инны Чуриковой стал копией отца
Наблюдая за звездной семьей, все гости отметили, как Иван с годами все больше становится на своего знаменитого отца.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали обвинения
Ранее главное следственное управление ГУМВД по Москве завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».
Обновлено в 07:30
Политика
Туск предложил лидерам стран ЕС обсудить запрос Мэй на отсрочку Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск предложил лидерам 27 остающихся в Евросоюзе стран-членов сообщества обсудить на саммите в среду запрос премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отсрочке Brexit.
Обновлено в 14:11
Авто
LADA Granta Cross появится в продаже летом 2019 года
Универсал повышенной проходимости Lada Granta с приставкой Cross поступит в дилерские центры марки летом 2019 года.
Обновлено в 09:28
Общество
Глава области дал распоряжение муниципалитетам в течение недели навести порядок в сфере обращения с ТКО
Итоги работы регоператоров и муниципалитетов после перехода на новую систему по обращению с ТКО представили на заседании Правительства области.
Обновлено в 13:53
Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Хоккей
Путин предложил Швеции сыграть в КХЛ
Президент России Владимир Путин предложил Швеции принять участие в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:46
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Наука
Доказано существование новой формы вещества
Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено в 05:09
Авто
Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander
Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.
Обновлено в 18:20
Театры
Умер украинский актер Петр Бенюк
Как сообщил в Facebook Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове, он умер 9 апреля.
Обновлено в 20:47
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:44
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил появление плакатов, где он изображен вместе с Владимиром Путиным, необходимостью "сильного президента".
Обновлено в 19:00
Общество
Участника акции у приемной «Единой России» отправили на трудотерапию
Суд в Петербурге отправил активиста Феликса Петрова на обязательные работы за акцию у общественной приемной «Единой России».
Обновлено в 16:23
Кино
Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе
Звезда сериала "Игра престолов" Хафтор Юлиус Бьернсон вновь признан самым сильным человеком Европы.
Обновлено в 16:07
Общество
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд
Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Общество
Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки
Самые интересные варианты на рынке недвижимости Барнаула Фото: ИСК "Алгоритм" Квартиры с европланировкой с каждым годом пользуются все большей популярностью в Барнауле.
Обновлено в 20:34