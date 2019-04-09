Происшествия

Свидетель в суде назвала Александра Кокорина святошейРБК 15:24

Свидетель Екатерина Бобкова в Пресненском суде Москвы назвала нападающего «Зенита» Александра Кокорина святошей, передает корреспондент РБК.
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Свидетель в суде назвала Александра Кокорина святошей

РБК15:24

Свидетельница: Кокорин - ангелочек, добрый и отзывчивый мальчик

Российская газета12:45

Подруга Кокориных пожалела побитого Соловчука и легла на него

Телеканал 360°12:46

Свидетельница - об инциндете с Соловчуком и Мамаевым: я легла на водителя

Газета.Ru13:04

Свидетельница: «С Кокориным целовалась, но я лесбиянка, к мужчинам не испытываю влечения»

Sport24.ru12:38

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева объяснила, зачем легла на Соловчука

RT на русском12:11

Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил

Чемпионат12:53
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Политика

Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Сын Инны Чуриковой стал копией отца

Наблюдая за звездной семьей, все гости отметили, как Иван с годами все больше становится на своего знаменитого отца.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Происшествия

Кокорин и Мамаев частично признали обвинения

Ранее главное следственное управление ГУМВД по Москве завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».
Обновлено в 07:30
Политика

Туск предложил лидерам стран ЕС обсудить запрос Мэй на отсрочку Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск предложил лидерам 27 остающихся в Евросоюзе стран-членов сообщества обсудить на саммите в среду запрос премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отсрочке Brexit.
Обновлено в 14:11
Авто

LADA Granta Cross появится в продаже летом 2019 года

Универсал повышенной проходимости Lada Granta с приставкой Cross поступит в дилерские центры марки летом 2019 года.
Обновлено в 09:28
Общество

Глава области дал распоряжение муниципалитетам в течение недели навести порядок в сфере обращения с ТКО

Итоги работы регоператоров и муниципалитетов после перехода на новую систему по обращению с ТКО представили на заседании Правительства области.
Обновлено в 13:53
Политика

Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Хоккей

Путин предложил Швеции сыграть в КХЛ

Президент России Владимир Путин предложил Швеции принять участие в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:46
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Наука

Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено в 05:09
Авто

Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander

Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.
Обновлено в 18:20
Театры

Умер украинский актер Петр Бенюк

Как сообщил в Facebook Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове, он умер 9 апреля.
Обновлено в 20:47
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Политика

ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:44
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил появление плакатов, где он изображен вместе с Владимиром Путиным, необходимостью "сильного президента".
Обновлено в 19:00
Общество

Участника акции у приемной «Единой России» отправили на трудотерапию

Суд в Петербурге отправил активиста Феликса Петрова на обязательные работы за акцию у общественной приемной «Единой России».
Обновлено в 16:23
Здоровье

В США женщина с аномалией внутренних органов дожила до 99 лет

Обновлено в 11:59
Кино

Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе

Звезда сериала "Игра престолов" Хафтор Юлиус Бьернсон вновь признан самым сильным человеком Европы.
Обновлено в 16:07
Общество

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие

Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд

Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
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Общество

Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки

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Павел Мамаев
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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