Происшествия
Свидетель сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-хVprognoze.ru 10:05
Екатерина Андреевна, посетительница кафе «Кофемания» рассказала о поведении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева незадолго до драки.
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Происшествия
СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.
Обновлено в 11:53
Футбол
«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал ЛЧ
Испанская "Барселона" одержала крупную победу над английским "Манчестер Юнайтед" и оформила путевку в полуфинал футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Какую роль крылатая ракета X-35 сыграла в повышении боевой мощи ВМФ
Как прогнозирует эксперт, широкое распространение крылатых ракет «Калибр» и грядущее появление гиперзвукового комплекса «Циркон» могут привести к постепенному вытеснению корабельных версий Х-35 в ВМФ.
Обновлено в 15:26
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Авто
На автосалоне в Шанхае представили купе-кроссовер Haval F7x
Автомобилестроительная компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне купе-кроссовер Haval F7x, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 16:15
Происшествия
На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка
На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика
Порошенко обещал уволить всех губернаторов после победы на выборах
Занявший второе место в первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов.
Обновлено в 14:18
Политика
Charlie Hebdo выпустил карикатуру после пожара в Нотр-Даме
Сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номер карикатуру на президента Франции Эммануэля Макрона с горящим Нотр-Дамом вместо головы.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Владимир Малахов: Не верю, что «Тампа-Бэй» сможет отыграться с 0-3
Если честно, не верю, что это произойдет, - приводит слова Малахова официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 13:08
Политика
Песков: Путин пока не собирается в Нормандию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.
Обновлено в 00:22
Футбол
Экс-игрок «МЮ» Ники Батт арестован
Обновлено в 16:41
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Кино
«Богемская рапсодия» стала самым кассовым байопиком о музыкантах
Эксперт не дал прогнозов, перевалят ли кассовые сборы фильма "Богемской рапсодии" планку в миллиард долларов.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Интернет
NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке
Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
Обновлено в 15:05