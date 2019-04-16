Происшествия

Свидетель сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-хVprognoze.ru 10:05

Екатерина Андреевна, посетительница кафе «Кофемания» рассказала о поведении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева незадолго до драки.
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Свидетельница в суде заявила о сходстве компании А.Кокорина и П.Мамаева с бандитами из 1990 гг

Агентство Москва08:33

Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых

Известия08:15

Свидетель Навроцкая сопоставила поведение Кокорина и Мамаева с бандитами 90-х

Чемпионат08:00

Свидетель Навроцкая про Кокорина и Мамаева: «Они были будто из неформальных организаций 90-х»

Sport24.ru07:35

Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева

RT на русском07:16

«Думала, эта компания из середины 90-х». Посетительница кафе - о Кокорине и Мамаеве

Спорт-Экспресс09:07

Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева перед дракой с бандитами из 90-х

ТАСС08:07
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Политика

В Москве началось ежегодное заседание научного совета при Совбезе РФ

В Москве началось ежегодное пленарное заседание научного совета при Совете безопасности РФ под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева.
Обновлено в 10:51
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Культура

Скончался писатель-фантаст Джин Вулф

Обновлено в 11:15
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок, сообщил министр.
Обновлено в 07:57
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Технологии

«Сбербанк» начал тестировать экзоскелет ExoBelt

В Лаборатории робототехники "Сбербанка" компания ExoAtlant приступила к первому пилотному тестированию промышленного экзоскелета ExoBelt, следует из пресс-релизе банка.
Обновлено в 11:01
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:27
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:24
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Энергетика

Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Ювентус» – «Аякс». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Космос

Российские космонавты на МКС вырастят траву в невесомости

Эксперимент по исследованию болотной травы в условиях космической невесомости на Международной космической станции (МКС) решили запустить российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Обновлено в 10:41
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Здоровье

Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от флюорографии

Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо

Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Космос

Телескоп TESS обнаружил сопоставимую по размерам с Землей экзопланету

Обновлено в 11:45
Космос

Space Х потеряла первую ступень Falcon Heavy уже после посадки

Центральный разгонный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, благополучно приземлившийся на платформу в Атлантическом океане, был потерян во время начавшегося шторма.
Обновлено в 04:35
Спорт

Бобслеистка подала в суд на накормившую ее допингом госструктуру

Обновлено в 06:01
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении

Обновлено вчера в 17:14
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Наука

Полвека наблюдений подтвердили рост пластикового загрязнения в северной Атлантике

С 1957 года CPR прошел в северной Атлантике и близлежащих морях более 6,5 миллиона морских миль (12 миллионов километров).
Обновлено в 11:00
Политика

Историк Сытин назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала»

Доктор исторических наук Александр Сытин в эфире Первого канала заявил, что пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года – это «ликвидация малоценного человеческого материала»; после этого его выгнали из студии программы «Время покажет».
Обновлено в 11:59
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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