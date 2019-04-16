Происшествия

Свидетель сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-хVprognoze.ru 10:05

Екатерина Андреевна, посетительница кафе «Кофемания» рассказала о поведении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева незадолго до драки.
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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказала о грубых словах обвиняемых

Газета.Ru08:40

Свидетель Навроцкая сопоставила поведение Кокорина и Мамаева с бандитами 90-х

Чемпионат08:00

Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых

Известия08:15

Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева перед дракой с бандитами из 90-х

ТАСС08:07

Свидетель Навроцкая про Кокорина и Мамаева: «Они были будто из неформальных организаций 90-х»

Sport24.ru07:35

«Думала, эта компания из середины 90-х». Посетительница кафе - о Кокорине и Мамаеве

Спорт-Экспресс09:07

Свидетельница в суде заявила о сходстве компании А.Кокорина и П.Мамаева с бандитами из 1990 гг

Агентство Москва08:33
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Политика

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Политика

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Политика

На Украине заговорили о массовом бегстве команды Порошенко: предают и уезжают

Даже Юрий Луценко начал заниматься уголовными делами против окружения Порошенко, что говорит о желании генпрокурора самостоятельно продолжить политическую карьеру после смены власти в стране.
Обновлено в 09:59
Политика

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Евгений Петросян придет в «Вечерний Ургант»

Обновлено вчера в 08:49
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Общество

Петербург получит 10 млрд рублей на создание мест в детсадах и школах

Правительство России в 2019 году выделит более 9,74 миллиарда рублей для создания новых мест в детских садах и школах в Санкт-Петербурге, соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой

Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Общество

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Футбол

Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всем

Мать футболиста Александра Кокорина Светлана пообщалась с журналистами после пятого заседания по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 14:45
Здоровье

В Подмосковье зафиксированы первые случаи укусов клещей

По данным ведомства, первый случай укуса клеща был зафиксирован на территории Подмосковья в первую неделю апреля.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21

Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари

«Президент РФ Путин направил телеграмму президенту Французской Республики Макрону с выражением сочувствия лично президенту Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в соборе Парижской Богоматери», – говорится в сообщении Кремля.
Обновлено в 04:17
Авто

Haval завершает продажи купе-кроссовера Haval H6 Coupe в России

Российские дилеры Haval завершает продажи модели H6 Coupe.
Обновлено в 03:55
Политика

Президент Сербии надеется на встречу с Путиным в Пекине

Глава Сербии Александр Вучич обсудил с послом РФ Александром Чепуриным организацию встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Обновлено в 13:08
Футбол

Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (1-й тайм)

Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Экономика

Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock

Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено в 14:12
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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