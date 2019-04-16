Происшествия
Свидетель сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-хVprognoze.ru 10:05
Екатерина Андреевна, посетительница кафе «Кофемания» рассказала о поведении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева незадолго до драки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика
На Украине вышла на свободу Надежда Савченко
Обновлено в 02:56
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Как прошла первая неделя суда над Кокориным и Мамаевым
С 9 апреля Пресненский суд столицы рассматривает дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. Слушания проходят в ежедневном режиме.
Обновлено 13 апреля в 18:06
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Обновлено в 12:53
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Здоровье
Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от флюорографии
Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено вчера в 13:21
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Политика
Штабы Порошенко и Зеленского договорились о дебатах на стадионе
Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились об аренде киевского стадиона «Олимпийский» на 19 апреля, где соперники на втором туре выборов проведут дебаты.
Обновлено в 11:27
Авто
Geely представила в Шанхае электрический концепт-кар Preface
За разработку концепт-кара отвечало специальное дизайнерское подразделение Geely в Шанхае.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Здоровье
В июне откроется 1-й в Волгоградской области центр онкопомощи
Заработает он на базе 1-й областной больницы в региональной столице уже через 2 месяца.
Обновлено в 08:01
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП
Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.
Обновлено в 09:46
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Общество
В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов
Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Политика
Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение
Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57
Космос
Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации
"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено вчера в 20:21
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Польского дипломата выдворили из России
МИД России выдворил из страны одного из польских вице-консулов.
Обновлено в 12:53
Технологии
Роскомнадзор назвал блокировку Telegram неэффективной
Ведомству пришлось признать, что выбранные методы блокировки Telegram в России оказались абсолютно неэффективными.
Обновлено в 09:24
Политика
В ЕС одобрили поправки к газовой директиве
Совет ЕС окончательно утвердил проект поправок к газовой директиве, которая регулирует внутренний газовый рынок объединения, сообщает Коммерсантъ .
Обновлено вчера в 07:58