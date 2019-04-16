Происшествия

Свидетель сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-хVprognoze.ru 10:05

Екатерина Андреевна, посетительница кафе «Кофемания» рассказала о поведении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева незадолго до драки.
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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказала о грубых словах обвиняемых

Газета.Ru08:40

Свидетель Навроцкая про Кокорина и Мамаева: «Они были будто из неформальных организаций 90-х»

Sport24.ru07:35

Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых

Известия08:15

Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева перед дракой с бандитами из 90-х

ТАСС08:07

Свидетельница в суде заявила о сходстве компании А.Кокорина и П.Мамаева с бандитами из 1990 гг

Агентство Москва08:33

«Думала, эта компания из середины 90-х». Посетительница кафе - о Кокорине и Мамаеве

Спорт-Экспресс09:07

Свидетель Навроцкая сопоставила поведение Кокорина и Мамаева с бандитами 90-х

Чемпионат08:00
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Происшествия

В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо

Обновлено в 11:03
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Ольга Зарубина подделала ДНК-экспертизу дочери Александра Малинина

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На Украине вышла на свободу Надежда Савченко

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«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

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Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Как прошла первая неделя суда над Кокориным и Мамаевым

С 9 апреля Пресненский суд столицы рассматривает дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. Слушания проходят в ежедневном режиме.
Обновлено 13 апреля в 18:06
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Обновлено в 12:53
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Здоровье

Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от флюорографии

Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
Политика

Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019

Обновлено вчера в 13:21
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Политика

Штабы Порошенко и Зеленского договорились о дебатах на стадионе

Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились об аренде киевского стадиона «Олимпийский» на 19 апреля, где соперники на втором туре выборов проведут дебаты.
Обновлено в 11:27
Авто

Geely представила в Шанхае электрический концепт-кар Preface

За разработку концепт-кара отвечало специальное дизайнерское подразделение Geely в Шанхае.
Обновлено в 13:44
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
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Здоровье

В июне откроется 1-й в Волгоградской области центр онкопомощи

Заработает он на базе 1-й областной больницы в региональной столице уже через 2 месяца.
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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП

Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.
Обновлено в 09:46
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Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
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В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России

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Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов

Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Политика

Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение

Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57
Космос

Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации

"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено вчера в 20:21
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В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
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Польского дипломата выдворили из России

МИД России выдворил из страны одного из польских вице-консулов.
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Роскомнадзор назвал блокировку Telegram неэффективной

Ведомству пришлось признать, что выбранные методы блокировки Telegram в России оказались абсолютно неэффективными.
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Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

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В ЕС одобрили поправки к газовой директиве

Совет ЕС окончательно утвердил проект поправок к газовой директиве, которая регулирует внутренний газовый рынок объединения, сообщает Коммерсантъ .
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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