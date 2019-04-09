Происшествия

Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и МамаеваРИА Новости 09:52

Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
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Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева

РИА Новости09:52

Свидетель: конфликт Кокорина и Пака был исчерпан еще в кафе

Газета.Ru10:01

Знакомый Кокорина и Мамаева назвал причину драки в центре Москвы

Ведомости08:35

Свидетель заявил в суде, что один из потерпевших первым ударил Мамаева

ТАСС08:26

Слово «петухи» стало причиной драки Мамаева с водителем ведущей

РБК09:00

«Кокорин взял стул, чтобы сесть и поговорить. Пак повторил оскорбление». Свидетель — о драке в кафе

Sport24.ru09:09

Свидетель уточнил, кого первым оскорбил Соловчук

RT на русском10:00
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Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Культура

В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Культура»

К 2024 году в Тверской области планируется на 15% увеличить число посещений учреждений культуры: театров, музеев, библиотек, кинотеатров, сельских клубов и домов культуры.
Обновлено в 07:10
Культура

Михаил Жванецкий перенес концерт из-за травмы руки

В сообщении учреждения сказано, что из-за болезни артиста (перелома руки) Михаил Жванецкий переносит концерт на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 08:29
Хоккей

Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Экономика

В Госдуму внесли проект о запрете микрокредитов под залог жилья

Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:29
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Кокорин и Мамаев доставлены в суд

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский районный суд, где сегодня начнётся первое заседание по их делу.
Обновлено в 05:29
Общество

В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона

Обновлено вчера в 10:17
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Космос

Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян

Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Пассажиры рейса Канкун-Москва провели 13 часов в холодном самолете

Пассажиры рейса Канкун-Москва рассказали о крайне некомфортных условиях перелета.
Обновлено вчера в 13:44
Здоровье

Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты

Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины

Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Президент Исландии рассказал о самом дорогом на русском языке

Президент Исландии Гвюдни Торласиюс Иоуханнессон заговорил по-русски на пленарном заседании в рамках V Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин рассказал, от чего зависит будущее России

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога», заявил, что будущее России зависит не от санкций, а от демократических преобразований в политике и экономике.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Театры

Актера Сухорукова выписали из больницы

Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Наука

Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Саратовский облсуд оправдал Алексея Панагушина

Только что Саратовский областной суд отменил приговор бывшему генеральному директору ЗАО "Саратовгесстрой" Алексею Панагушину.
Обновлено в 07:40
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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