Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и МамаеваРИА Новости 13:14

В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк. Показания дал свидетель Карен Григорян.

Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева

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