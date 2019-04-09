Происшествия
Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и МамаеваРИА Новости 13:14
В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк. Показания дал свидетель Карен Григорян.
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил
Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте полузащитника с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено в 12:53
Политика
Путин пошутил в Петербурге про поведение финских туристов
Президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили поведение финских туристов в России, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:02
Энергетика
Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть
Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
Обновлено в 10:57
Авто
Lexus анонсировал новый роскошный минивэн Lexus LM
Изучив изображения, на которых отчетливо заметен характерный профиль и наклон средней стойки крыши, становится понятно, что будущий минивэн Lexus представляет собой "разновидность" минивэна Toyota Alphard.
Обновлено в 10:27
Энергетика
В «Роснефти» прокомментировали письмо Игоря Сечина правительству
Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью Business FM прокомментировал письмо Игоря Сечина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:13
Общество
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Наука
Ученые повысили групповую скорость света в 30 раз относительно скорости света в вакууме
Обновлено в 05:32
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси в своем интервью отметил, что российские продажи Jimny четвертого поколения начнутся ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа
Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Авто
Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE
Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.
Обновлено в 10:40
Космос
Исследователи обнаружили экзопланету в 13 раз больше массы Юпитера
Масса найденного космического тела в 13 раз превышает массу самой большой планеты Юпитер.
Обновлено в 01:53
Политика
Губернатор Одесской области отказался уходить в отставку
Максим Степанов, отстраненный от должности председатель Одесской областной администрации, отказался уходить в отставку по приказу президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Политика
Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года
Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Адвокат Кокорина назвал рефлекторным удар чиновника стулом
Ромашов рассказал, что Кокорин взял стул, чтобы подсесть к столу Пака.
Обновлено в 08:54
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Наука
Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма
В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено в 11:40
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15