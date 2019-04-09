Происшествия

Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и МамаеваРИА Новости 13:14

В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк. Показания дал свидетель Карен Григорян.
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«После драки водитель встал, ребята проводили его до машины». Свидетель — о деле Кокорина и Мамаева

Sport24.ru12:13

Подруга Кокориных пожалела побитого Соловчука и легла на него

Телеканал 360°12:46

Прокурор заявила о расхождении в показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

ТАСС12:11

Свидетель назвал причину драки Мамаева и Кокорина с водителем ведущей

РБК11:43

Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева

РИА Новости13:14

Знакомый Кокорина и Мамаева назвал причину драки в центре Москвы

Ведомости08:35

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева о первом допросе: там больше половины как будто не я говорил

RT на русском11:40
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Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Обновлено в 13:11
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил

Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте полузащитника с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено в 12:53
Политика

Путин пошутил в Петербурге про поведение финских туристов

Президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили поведение финских туристов в России, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:02
Энергетика

Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть

Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
Обновлено в 10:57
Авто

Lexus анонсировал новый роскошный минивэн Lexus LM

Изучив изображения, на которых отчетливо заметен характерный профиль и наклон средней стойки крыши, становится понятно, что будущий минивэн Lexus представляет собой "разновидность" минивэна Toyota Alphard.
Обновлено в 10:27
Энергетика

В «Роснефти» прокомментировали письмо Игоря Сечина правительству

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью Business FM прокомментировал письмо Игоря Сечина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:13
Общество

РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами

"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Наука

Ученые повысили групповую скорость света в 30 раз относительно скорости света в вакууме

Обновлено в 05:32
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси в своем интервью отметил, что российские продажи Jimny четвертого поколения начнутся ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа

Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Политика

Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом

Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Обновлено в 08:11
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Авто

Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE

Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.
Обновлено в 10:40
Космос

Исследователи обнаружили экзопланету в 13 раз больше массы Юпитера

Масса найденного космического тела в 13 раз превышает массу самой большой планеты Юпитер.
Обновлено в 01:53
Политика

Губернатор Одесской области отказался уходить в отставку

Максим Степанов, отстраненный от должности председатель Одесской областной администрации, отказался уходить в отставку по приказу президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Политика

Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года

Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Адвокат Кокорина назвал рефлекторным удар чиновника стулом

Ромашов рассказал, что Кокорин взял стул, чтобы подсесть к столу Пака.
Обновлено в 08:54
Политика

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Наука

Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма

В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено в 11:40
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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