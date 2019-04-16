Происшествия
Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и МамаеваРИА Новости 11:24
Андрей Козлов, охранник стриптиз-клуба "Эгоист", возле которого произошла драка футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с водителем Виталием Соловчуком, рассказал в суде о начале конфликта. Козлов работал в день инцидента — 8 октября прошлого года.
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Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Обновлено в 14:51
Футбол
«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал ЛЧ
Испанская "Барселона" одержала крупную победу над английским "Манчестер Юнайтед" и оформила путевку в полуфинал футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Здоровье
Аксенов ответил на жалобы крымчан о нехватке льготных лекарств
В свою очередь, отмечу, что Республика Крым является лидером по количеству граждан льготной категории, получающих лекарственные препараты, и по количеству наименований лекарств, которые крымчане получают бесплатно.
Обновлено в 06:48
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
Экс-игрок «МЮ» Ники Батт арестован
Обновлено в 16:41
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Наука
Впервые сердце человека напечатали на 3D-принтере
Обновлено в 05:00
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Бывший начальник ОВД Каспийска Зияводин Ашиков арестован на два месяца
Советский районный суд Махачкалы арестовал бывшего исполняющего обязанности начальника ОВД Каспийска Зияводина Ашикова до 13 июня, удовлетворив ходатайство следователя ФСБ.
Обновлено в 14:18
Политика
Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету
Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов
Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada
«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 03:30
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Финансы
Рост объема выданных кредитов населению за год составил 24,2%
Годовой прирост объема кредитов, выданных физическим лицам, на 1 апреля 2019 года достиг 24,2%. Об этом сообщила директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в рамках круглого стола, проходящего в пресс-центре "Парламентской газеты".
Обновлено в 07:47
Технологии
Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса
Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Общество
В Подмосковье запретили весеннюю побелку деревьев
В советское время считалось, что побелка предохраняет деревья от мелких животных - например, от зайцев, которые по весне из-за нехватки питательных веществ могут обдирать кору деревьев, но и эту теорию экологи в последние годы опровергают.
Обновлено в 07:37
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52