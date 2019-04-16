Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и МамаеваРИА Новости 11:24

Андрей Козлов, охранник стриптиз-клуба "Эгоист", возле которого произошла драка футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с водителем Виталием Соловчуком, рассказал в суде о начале конфликта. Козлов работал в день инцидента — 8 октября прошлого года.

Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

Общество На восстановление Нотр-Дама за сутки собрано более 700 миллионов евро Более 700 миллионов евро собрано на реставрацию Нотр-Дам де Пари через сутки после разрушительного пожара в соборе, подсчитала газета Parisien.

Футбол Госдума одобрила закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020 Госдума приняла закон, который позволяет зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года пребывать на российской территории без оформления виз, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Здоровье Названы способы предотвращения инсульта По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Политика Россия высылает польского вице-консула в Иркутске Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.

Авто Lexus представила свой первый минивэн LM Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Политика Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Технологии «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» Печальный опыт «Яндекса» Недостатки технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное внедрение которой предусмотрено законом о суверенном Рунете, вызвали нарушения в работе сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки, которая имела место в середине марта.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Экономика UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.

Происшествия Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда 16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Происшествия Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска» Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Происшествия В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.

Общество В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову Памятник физику, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову открыли в Петербурге в здании основанного им Академического университета.

Общество В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.

Общество Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).