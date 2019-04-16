Происшествия
Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и МамаеваРИА Новости 11:24
Андрей Козлов, охранник стриптиз-клуба "Эгоист", возле которого произошла драка футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с водителем Виталием Соловчуком, рассказал в суде о начале конфликта. Козлов работал в день инцидента — 8 октября прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Общество
На восстановление Нотр-Дама за сутки собрано более 700 миллионов евро
Более 700 миллионов евро собрано на реставрацию Нотр-Дам де Пари через сутки после разрушительного пожара в соборе, подсчитала газета Parisien.
Обновлено в 10:36
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52
Футбол
Госдума одобрила закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020
Госдума приняла закон, который позволяет зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года пребывать на российской территории без оформления виз, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Авто
Lexus представила свой первый минивэн LM
Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Технологии
«Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса»
Печальный опыт «Яндекса» Недостатки технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное внедрение которой предусмотрено законом о суверенном Рунете, вызвали нарушения в работе сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки, которая имела место в середине марта.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Экономика
UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций
Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.
Обновлено в 02:36
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Общество
В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову
Памятник физику, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову открыли в Петербурге в здании основанного им Академического университета.
Обновлено в 08:29
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Гаджеты
Смартфон Nubia X обновили до ОС Android 9.0 Pie
Обновлено в 02:50
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Культура
Скончался писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 11:15
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50