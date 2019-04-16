Происшествия
Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителемРБК 13:20
Проходящий свидетелем по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева охранник клуба «Эгоист» Андрей Козлов на суде рассказал о начале конфликта футболистов с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Обновлено в 07:43
Общество
Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама
Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
Обновлено в 11:29
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Технологии
Роскомнадзор назвал блокировку Telegram неэффективной
Ведомству пришлось признать, что выбранные методы блокировки Telegram в России оказались абсолютно неэффективными.
Обновлено в 09:24
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Политика
На Украине вышла на свободу Надежда Савченко
Обновлено в 02:56
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам
В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования Четвертого военно-морского района ВМС Вьетнама и командованием вьетнамского военного флота, примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Камрань".
Обновлено вчера в 22:24
Здоровье
В июне откроется 1-й в Волгоградской области центр онкопомощи
Заработает он на базе 1-й областной больницы в региональной столице уже через 2 месяца.
Обновлено в 08:01
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Красноярске уволена избившая школьниц учительница
Обновлено в 04:52
Авто
Почему ездить по России – это экстрим: 7 главных проблем
Предотвратить заклинивание может и качественное современное моторное масло.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо
Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Политика
Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»
Артистка ответила оппозиционеру на критику Российская балерина Анастасия Волочкова жестко ответила оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 05:28
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика
Глава РЭО допустил отказ России от захоронения мусора
В задачи РЭО входит формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращение вредного воздействия мусора на здоровье населения и окружающую среду, введение справедливых тарифов региональных операторов по обращению с мусором, а также контроль за его переработкой.
Обновлено в 11:03
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Технологии
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено в 07:08
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы
«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В России считают провокацией отправку вертолётов Британии в Эстонию
Отправка британских вертолётов в Эстонию для «сдерживания России» имеет все признаки намеренной провокации.
Обновлено в 11:47
Общество
Во Франции назвали сроки восстановления Нотр-Дама
Обновлено в 12:16