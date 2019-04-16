Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителемРБК 13:20

Проходящий свидетелем по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева охранник клуба «Эгоист» Андрей Козлов на суде рассказал о начале конфликта футболистов с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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