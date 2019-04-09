Футбол

Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с ПакомRT на русском 08:50

Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал на суде о начале конфликта обвиняемых с чиновником Денисом Паком.
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Свидетель: «До удара стулом Кокорин попытался погасить конфликт с Паком»

Матч ТВ14:55

Свидетель Краснов: Кокорин предлагал всем мужчинам выйти из кафе и поговорить

Чемпионат15:00

Адвокат Кокорина: «Сравнение с автором Gangnam Style не может быть обидным. Это национальный герой!»

Sport24.ru10:25

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал об агрессивном поведении Пака

RT на русском14:45

Свидетель: конфликт Кокорина и Пака был исчерпан еще в кафе

Газета.Ru10:01

Свидетель: «Пак сказал, что Кокорин и Мамаев похожи на кучу»

Eurosport.ru09:16

"Кокорин кричал: "Есть тут смелые? Пойдем выйдем"

Спорт-Экспресс15:10
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Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля

Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра.
Обновлено в 16:03
Культура

В России запустили новый телеканал «Победа»

Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Интернет

Opera выпустила десктопный браузер c поддержкой Web 3

Opera становится первым крупным браузером, внедрившим крипто-кошелек и поддержку Web 3. Новая функция позволяет совершать транзакции и взаимодействовать с интернетом будущего на основе блокчейна, также известного как Web 3.
Обновлено в 06:19
Политика

Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»

Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Космос

Европейские астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности

Обновлено в 08:10
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Технологии

Программа Build UP привлекла более 600 технологических стартапов

Акселерационная программа Build UP - первый на российском рынке проект по поиску современных технологий и внедрению их в производство - завершила прием заявок на участие.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Мажор на Mercedes специально сбил курсанта в Воронеже

Обновлено в 15:50
Технологии

Google запустил сервис доставки дронами раньше Amazon

Google опередил компанию Amazon — она обещала запустить доставку дронами еще в 2018 году.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам строгого режима

Обновлено в 14:54
Здоровье

В США женщина с аномалией внутренних органов прожила 99 лет

Обновлено в 11:10
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Политика

Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Культура

В Мексике найдена считавшаяся утерянной запись выступления The Beatles

Обновлено в 13:39
Космос

Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете

Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено в 13:48
Космос

Индия не смогла вывести сделанные в Литве спутники на расчетную орбиту

Индийская ракета-носитель PSLV-C45 вывела два изготовленных в Литве малых технологических спутника на более низкую орбиту, чем планировалось ранее, 8 апреля сообщила пресс-служба компании NanoAvionics.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв

Представители правоохранительных органов пока не подтвердили, что причиной взрыва была бомба.
Обновлено в 14:58
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Наука

Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких

Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Политика

Партия Нетаньяху отстает от оппозиции на выборах

Обновлено в 15:23
Происшествия

Суд изъял имущество экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна

Обновлено вчера в 08:19
Гаджеты

Huawei представит новые смартфон и ноутбук Honor через неделю

Мероприятие пройдёт 17 апреля в Пекине. На нём будет представлен смартфон Honor 20i, а также новый ноутбук MagicBook 2019.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам

Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Финансы

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено в 11:34
Политика

Порошенко извинился за агитационный плакат с Путиным

На Украине появились агитационные плакаты, на которых Пётр Порошенко противопоставляет себя Владимиру Путину.
Обновлено в 09:08
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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