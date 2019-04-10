Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил СоловчукаRT на русском 06:41
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Общество
Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей
Обновлено в 06:39
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Авто
Renault готовится представить в Китае бюджетный электрокар City K-ZE
Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире
Взрыв на 15-м этаже жилого дома в Екатеринбурге мог произойти из-за самогонного аппарата, найденного в туалете пострадавшей квартиры, сообщает E1.RU.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Экономика
Новосибирская область привлекла 196 млрд инвестиций
Объем привлечение инвестиций в основной капитал достиг исторического максимума по итогам 2018 года для Новосибирской области.
Обновлено в 07:18
Хоккей
Метсола стал лучшим вратарем полуфиналов Кубка Гагарина
Лучшим вратарем стал голкипер уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35
Обновлено в 04:03
Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Политика
Польша продолжает переживать катастрофу под Смоленском
Среда у президента Польши Анджея Дуды расписана с утра до позднего вечера под мероприятия, посвященные 9-й годовщине авиакатастрофы под Смоленском польского самолета, в которой погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского с супругой.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Все три пострадавших прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева
В Москве проходит заседание суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
ЦИК передал мандат Алферова экс-депутату Госдумы Берулаве
Центризбирком постановил передать вакантный депутатский мандат Жореса Алферова кандидату бывшему депутату Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Япония потеряла истребитель пятого поколения F-35
9 апреля Силы самообороны Японии потеряли истребитель пятого поколения F-35. Об этом сообщает японское новостное агентство NHK.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Талибы заявили об уничтожении американского B-52
Действующее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) утверждает, что его бойцы сбили американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.
Обновлено в 07:00
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В Шуе появится военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот»
В Шуе ведутся работы по созданию военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».
Обновлено в 04:35
Хоккей
«Локомотив» продлил контракт с Кронваллем
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Общество
«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях
Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
Обновлено в 06:04