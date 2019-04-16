Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировкуREGNUM 07:45

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с друзьями вели себя в кафе «Кофемания», как бандитская группировка из «девяностых». Об этом сообщила посетительница заведения Екатерина Навроцкая на состоявшемся 16 апреля процессе в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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