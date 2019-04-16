Спорт

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировкуREGNUM 07:45

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с друзьями вели себя в кафе «Кофемания», как бандитская группировка из «девяностых». Об этом сообщила посетительница заведения Екатерина Навроцкая на состоявшемся 16 апреля процессе в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд над Мамаевым и Кокориным. Пятый день. Онлайн — здесь!

Советский спорт06:37

Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева перед дракой с бандитами из 90-х

ТАСС08:07

Посетительница «Кофемании»: «Потом узнала, что это футболисты. Сначала показалось, что это тусовка бандитская»

Матч ТВ08:04

Свидетель Навроцкая про Кокорина и Мамаева: «Они были будто из неформальных организаций 90-х»

Sport24.ru07:35

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказала о грубых словах обвиняемых

Газета.Ru08:40

Свидетель Навроцкая сопоставила поведение Кокорина и Мамаева с бандитами 90-х

Чемпионат08:00

«Думала эта компания из середины 90-х». Посетительница кафе рассказала о Кокорине и Мамаеве

Спорт-Экспресс09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Происшествия

Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии

Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).
Обновлено в 07:10
Авто

Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Общество

Закусочным в жилых домах предлагают запретить продажу алкоголя

Закусочным в жилых домах могут запретить продажу алкоголя.
Обновлено в 02:58
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют 235-метровый небоскреб

В Мадриде сотрудники правоохранительных органов эвакуируют 235-метровый небоскреб Torre Espacio.
Обновлено в 07:25
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Труп туриста, пропавшего 2 года назад, нашли прикованным к дереву

Обновлено в 09:22
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Одобрение россиянами Сталина покоробило его правнука

Ранее «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к личности Сталина.
Обновлено в 09:08
Единоборства

Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым

Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26
Гаджеты

Смартфон Nubia X обновили до ОС Android 9.0 Pie

Обновлено в 02:50
Политика

Госдума приняла закон о надежном Рунете

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Нацбанк Бельгии эвакуировали из-за подозрительного фургона

Национальный банк Бельгии эвакуировали из-за подозрительного автофургона, припаркованного у здания.
Обновлено в 04:22
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Общество

На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 06:34
Экономика

Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей

Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Авто

Lexus представила свой первый минивэн LM

Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:22
Политика

Тигр Бартек предсказал, что новым президентом Украины станет Зеленский

Тигр Бартек, брат знаменитого дружелюбного Амура, предсказал, что следующим президентом Украины по итогам выборов станет шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Алена Водонаева не одобрила заработки 6-летнего сына Яны Рудковской

Алена Водонаева в постоянной колонке подняла тему знаменитостей и их детей, приведя в пример Яну Рудковскую и ее 6-летнего сына Александра Плющенко.
Обновлено в 08:47
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное