Свидетель принял компанию Кокорина и Мамаева за группировку из 90-хВести.Ru 10:15

В Краснопресненском суде города Москвы проходит пятый день слушаний по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Во вторник, 16 апреля, проходят опрос свидетели их конфликта с посетителями московского кафе.

Свидетель принял компанию Кокорина и Мамаева за группировку из 90-х

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