Происшествия
Свидетель принял компанию Кокорина и Мамаева за группировку из 90-хВести.Ru 10:15
В Краснопресненском суде города Москвы проходит пятый день слушаний по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Во вторник, 16 апреля, проходят опрос свидетели их конфликта с посетителями московского кафе.
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Спорт
Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой
Обновлено в 09:14
Хоккей
ФНС зарегистрировала АНО ХК «Динамо» Москва, гендиректор – Кровопусков
Генеральным директором организации является Евгений Кровопусков.
Обновлено в 10:19
Транспорт
В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков
Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.
Обновлено в 10:00
Теннис
Кузнецова получила «уайлд-кард» на турнир в Праге
Обновлено в 09:26
Гаджеты
Дороже, чем ожидалось. Meizu 16s приписывают цену более 500 долларов
Смартфон Meizu 16s метит в конкуренты очень популярному флагману Xiaomi Mi 9, который изначально поступил в продажу по цене 445 долларов.
Обновлено в 06:17
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Футбол
Футболист дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника
Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в игрока леверкузенского "Байера" Кая Хаверца в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Футбол
Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»
Обновлено в 09:15
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Культура
Fox: умерла актриса Джорджия Энджел
Обновлено в 00:12
Происшествия
Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
Светлана считает очень важным сохранить хорошие отношения после развода, ведь в противном случае ты как бы вычеркиваешь часть жизни.
Обновлено в 07:13
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы. Сегодня продолжится заседания по делу спортсменов.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле
Пентагон разрабатывает военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения.
Обновлено в 10:33
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Китай получил 24 российских истребителя Су-35
Обновлено в 05:23
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Орловские медики пригрозили властям работать на одну ставку
Если требования медиков не будут выполнены, они грозятся работать только на одну ставку, и тогда скорая помощь не сможет делать столько выездов, сколько выполняет сейчас.
Обновлено в 08:48
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Здоровье
Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной
Девушка не знала о своей беременности, за 9 месяцев она лишь немного поправилась. Но ее постоянно тянуло на сладкое.
Обновлено в 07:28
Баскетбол
ЦСКА сыграет против «Басконии» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено вчера в 17:17
Технологии
Польша передумала отказываться от 5G-оборудования Huawei
REUTERS / Tyrone Siu Напомним, что в январе этого года польские чиновники сообщили агентству Reuters, что правительство готово исключить китайскую Huawei из числа поставщиков оборудования для сетей 5G после ареста сотрудника Huawei и бывшего польского сотрудника службы безопасности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 10:12
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Транспорт
В Москве красная ветка метро оказалась под угрозой затопления
В Москве восточный участок красной ветки метро оказался под угрозой затопления.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
Обновлено в 08:54
Футбол
«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧ
"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч с "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Политика
Саакашвили призвал Зеленского поменять прокурора на Украине
Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:10