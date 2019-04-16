Происшествия

Свидетель принял компанию Кокорина и Мамаева за группировку из 90-хВести.Ru 10:15

В Краснопресненском суде города Москвы проходит пятый день слушаний по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Во вторник, 16 апреля, проходят опрос свидетели их конфликта с посетителями московского кафе.
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Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева

RT на русском07:16

Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых

Известия08:15

Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева перед дракой с бандитами из 90-х

ТАСС08:07

Свидетель Навроцкая про Кокорина и Мамаева: «Они были будто из неформальных организаций 90-х»

Sport24.ru07:35

Свидетельница в суде заявила о сходстве компании А.Кокорина и П.Мамаева с бандитами из 1990 гг

Агентство Москва08:33

«Думала, эта компания из середины 90-х». Посетительница кафе - о Кокорине и Мамаеве

Спорт-Экспресс09:07

Свидетель Навроцкая сопоставила поведение Кокорина и Мамаева с бандитами 90-х

Чемпионат08:00
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Спорт

Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой

Обновлено в 09:14
Хоккей

ФНС зарегистрировала АНО ХК «Динамо» Москва, гендиректор – Кровопусков

Генеральным директором организации является Евгений Кровопусков.
Обновлено в 10:19
Транспорт

В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков

Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.
Обновлено в 10:00
Теннис

Кузнецова получила «уайлд-кард» на турнир в Праге

Обновлено в 09:26
Гаджеты

Дороже, чем ожидалось. Meizu 16s приписывают цену более 500 долларов

Смартфон Meizu 16s метит в конкуренты очень популярному флагману Xiaomi Mi 9, который изначально поступил в продажу по цене 445 долларов.
Обновлено в 06:17
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Футбол

Футболист дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника

Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в игрока леверкузенского "Байера" Кая Хаверца в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Футбол

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Обновлено в 09:15
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Культура

Fox: умерла актриса Джорджия Энджел

Обновлено в 00:12
Происшествия

Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

Светлана считает очень важным сохранить хорошие отношения после развода, ведь в противном случае ты как бы вычеркиваешь часть жизни.
Обновлено в 07:13
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы. Сегодня продолжится заседания по делу спортсменов.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле

Пентагон разрабатывает военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения.
Обновлено в 10:33
Энергетика

Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Китай получил 24 российских истребителя Су-35

Обновлено в 05:23
Политика

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Здоровье

Орловские медики пригрозили властям работать на одну ставку

Если требования медиков не будут выполнены, они грозятся работать только на одну ставку, и тогда скорая помощь не сможет делать столько выездов, сколько выполняет сейчас.
Обновлено в 08:48
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Здоровье

Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной

Девушка не знала о своей беременности, за 9 месяцев она лишь немного поправилась. Но ее постоянно тянуло на сладкое.
Обновлено в 07:28
Баскетбол

ЦСКА сыграет против «Басконии» в четвертьфинале Евролиги

Обновлено вчера в 17:17
Технологии

Польша передумала отказываться от 5G-оборудования Huawei

REUTERS / Tyrone Siu Напомним, что в январе этого года польские чиновники сообщили агентству Reuters, что правительство готово исключить китайскую Huawei из числа поставщиков оборудования для сетей 5G после ареста сотрудника Huawei и бывшего польского сотрудника службы безопасности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 10:12
Театры

В Большом театре объявят лауреатов театральной премии «Золотая маска»

Обновлено в 04:03
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Транспорт

В Москве красная ветка метро оказалась под угрозой затопления

В Москве восточный участок красной ветки метро оказался под угрозой затопления.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

Обновлено в 08:54
Футбол

«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧ

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч с "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
Политика

Саакашвили призвал Зеленского поменять прокурора на Украине

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:10
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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