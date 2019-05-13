Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаГазета.Ru 15:17

Екатерина Бобкова, походившая свидетелем по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, выпала из окна гостиницы в Праге, сообщает "Московский комсомолец".
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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева в коме после падения с балкона

Москва 2418:18

Свидетель по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева пострадала при падении из окна в Праге

Агентство Москва09:34

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева пострадала при падении с высоты

РБК16:50

СМИ: Свидетель по делу Кокорина и Мамаева находится в коме

RT на русском15:13

Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна

Газета.Ru16:07

Главный свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна

Московский Комсомолец11:56

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева впала в кому

РИА Новости17:35
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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