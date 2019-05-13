Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаГазета.Ru 15:17

Екатерина Бобкова, походившая свидетелем по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, выпала из окна гостиницы в Праге, сообщает "Московский комсомолец".

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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