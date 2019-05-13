Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окнаLenta.ru 16:20

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге. Об этом сообщила ее знакомая Алина Сергиенко в своем Instagram. Отмечается, что состояние Екатерины оценивается как критическое.

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Политика Перспективы восстановления отношений России и Украины оценили в МИДе Российский замминистр иностранных дел Григорий Карасин оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.

Кино Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов» В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.

Культура Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.

Политика Помпео отменил часть визита в Россию Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.

Политика Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.

Экономика «Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.

Происшествия На Аляске потерпели крушение два самолета Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.

Общество Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Экономика Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул правление компании Неисполнительный директор UC Rusal Тимур Валиев подал в отставку 13 мая.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.

Кино Скончалась актриса и певица Дорис Дэй Ушла из жизни звезда Голливуда Дорис Дэй (Дорис Мэри Энн фон Каппельхофф).

Авто Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.

Общество В России усложнят процедуру развода Депутат считает, что такая тенденция сложилась в том числе и из-за того, что в России существует простая процедура развода.

Политика Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.

Политика Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Общество Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Экономика Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8% Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).

Кино Мединский рассказал о конкуренции отечественного кино с голливудским Министерство культуры отмечает качественный рост отечественного кино, которое успешно конкурирует с голливудскими произведениями.

Шоу-бизнес В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.