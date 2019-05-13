Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окнаГазета.Ru 16:07

Одна из свидетелей по делу осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова экстренно госпитализирована. Девушка в результате несчастного случая во время отдыха выпала из окна. В больнице она перенесла несколько операций, а сейчас находится в состоянии искусственной комы.

Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна

Наука Глубоководные рыбы развили цветное зрение Научные сотрудники Университета Базеля в Швейцарии провели серию исследований и пришли к заключению о том, что глубоководные рыбы смогли развить сверхчувствительное цветное зрение.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта из-за слов о Бандере Позже в интервью телеканалу "Звезда" Соловьев заявил, что решил выгнать из студии польского политолога за "выходящие за грани" высказывания для того, чтобы его "спасти", поскольку Корейба "мог наговорить себе на уголовную статью".

Кино Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Политика Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра 39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.

Шоу-бизнес Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.

Политика Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Происшествия В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Политика Кремль выявил четыре региона, жители которых хотят смены губернатора Издание РБК узнало о закрытых социологических опросах, проведенных специально для Кремля в марте текущего года, целью которых было узнать уровень доверия к главам регионов, а также запрос населения на смену губернаторов.

Политика Китай объявил ответные меры в торговой войне с США С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.

Наука Российские ученые разработали новый материал для солнечных батарей Российские ученые разработали новый полупроводниковый материал без использования свинца, который может быть применен в солнечных батареях для повышения их эффективности.

Происшествия Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда Минивэн Renault Trafic протаранил правительственный лайнер Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель.

Авто Ford Territory опередил по продажам кроссовер Hyundai Creta За первый квартал автомобиль разошелся тиражом более 10 тысяч экземпляров, опередив Hyundai Creta (8,6 ед.).

Шоу-бизнес В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу «Голос» Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к нидерландской компании Talpa, владеющей франшизой формата передач "Голос".

Политика В Сенате США подготовили новый закон против «Северного потока – 2» Сенаторы США Тед Круз (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) подготовили проект закона, предусматривающий санкции против компаний, которые принимают участие в прокладке российских морских трубопроводов.

Футбол УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.

Космос Глава Amazon представил план по колонизации орбиты Земли Орбитальная колония-заповедник в представлении художника / ©Blue Origin Пресс-конференция, на которой Джефф Безос сообщил о планах по колонизации орбиты, была приурочена к презентации посадочного модуля Blue Moon.

Общество Продукт, который нельзя есть, если у кого-то из родных была онкология Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.