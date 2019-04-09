Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах дракBFM.ru 09:31

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
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Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным

Чемпионат11:12

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причине драки

РИА Новости09:52

Знакомый Кокорина и Мамаева назвал причину драки в центре Москвы

Ведомости08:35

Свидетель заявил в суде, что один из потерпевших первым ударил Мамаева

ТАСС08:26

Адвокат Кокорина: «Сравнение с автором Gangnam Style не может быть обидным. Это национальный герой!»

Sport24.ru10:25

Свидетель назвал причину драки Мамаева и Кокорина с водителем ведущей

РБК11:43

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева о первом допросе: там больше половины как будто не я говорил

RT на русском11:40
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Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Путин пошутил про финских туристов в Петербурге

Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником

Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Интернет

Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok

Платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Общество

В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста

Обновлено вчера в 08:08
Общество

В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 10:43
Политика

Египет может попасть под санкции США из-за покупки Су-35

В Вашингтоне заявили, что в отношении Египта могут быть применены санкции, если страна купит у России истребители Су-35, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Соединенных Штатов.
Обновлено в 01:40
Политика

Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400

Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Культура

В Тверской области реализуется национальный проект «Культура»

Планы по реализации в Тверской области национального проекта «Культура» обсудили на заседании регионального Правительства 9 апреля, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 07:51
Общество

В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
Обновлено в 11:42
Гаджеты

Xiaomi продала 200 000 телевизоров за 12 часов ежегодного фестиваля

Обновлено в 09:59
Футбол

В Лиге чемпионов стартуют первые четвертьфинальные матчи

В футбольной Лиге чемпионов стартуют матчи ¼ финала. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика

В США заявили, что будут и дальше применять санкции в отношении России

Министерство финансов США считает, что политика санкций в отношении России показала свою успешность, Вашингтон продолжит применять новые санкции против Москвы.
Обновлено в 10:52
Транспорт

Петербург и Кудрово может связать канатная дорога

Примыкающий к Петербургу с востока город Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области) могут связать канатной дорогой со станцией «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Обновлено в 06:44
Авто

Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Политика

Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Общество

В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 01:43
Политика

Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.
Обновлено в 01:46
Политика

Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами.
Обновлено 07 апреля в 21:40
Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Политика

Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике

Главные угрозы Арктике назвал президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:32
Общество

Названы условия переселения в другой район по реновации

Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме.
Обновлено в 10:35
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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