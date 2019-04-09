Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах дракBFM.ru 09:31
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
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Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Путин пошутил про финских туристов в Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Интернет
Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok
Платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Общество
В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
Обновлено вчера в 08:08
Общество
В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года
Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 10:43
Политика
Египет может попасть под санкции США из-за покупки Су-35
В Вашингтоне заявили, что в отношении Египта могут быть применены санкции, если страна купит у России истребители Су-35, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Соединенных Штатов.
Обновлено в 01:40
Политика
Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400
Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Культура
В Тверской области реализуется национальный проект «Культура»
Планы по реализации в Тверской области национального проекта «Культура» обсудили на заседании регионального Правительства 9 апреля, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 07:51
Общество
В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх
В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
Обновлено в 11:42
Футбол
В Лиге чемпионов стартуют первые четвертьфинальные матчи
В футбольной Лиге чемпионов стартуют матчи ¼ финала. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика
В США заявили, что будут и дальше применять санкции в отношении России
Министерство финансов США считает, что политика санкций в отношении России показала свою успешность, Вашингтон продолжит применять новые санкции против Москвы.
Обновлено в 10:52
Транспорт
Петербург и Кудрово может связать канатная дорога
Примыкающий к Петербургу с востока город Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области) могут связать канатной дорогой со станцией «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена.
Обновлено в 11:03
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Политика
Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено в 01:43
Политика
Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.
Обновлено в 01:46
Политика
Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами.
Обновлено 07 апреля в 21:40
Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Политика
Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике
Главные угрозы Арктике назвал президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:32
Общество
Названы условия переселения в другой район по реновации
Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме.
Обновлено в 10:35
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15