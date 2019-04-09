Футбол
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»Накануне.Ru вчера в 17:18
Свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.
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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал об агрессивном поведении Пака
RT на русскомвчера в 14:45
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