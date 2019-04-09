Футбол

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»Накануне.Ru вчера в 17:18

Свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.
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Свидетель: «До удара стулом Кокорин попытался погасить конфликт с Паком»

Матч ТВвчера в 14:55

"Кокорин кричал: "Есть тут смелые? Пойдем выйдем"

Спорт-Экспрессвчера в 15:10

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал об агрессивном поведении Пака

RT на русскомвчера в 14:45

Адвокат Кокорина: «Сравнение с автором Gangnam Style не может быть обидным. Это национальный герой!»

Sport24.ruвчера в 10:25

Свидетель: конфликт Кокорина и Пака был исчерпан еще в кафе

Газета.Ruвчера в 10:01

Свидетель: «Пак сказал, что Кокорин и Мамаев похожи на кучу»

Eurosport.ruвчера в 09:16

Свидетель Краснов: Кокорин предлагал всем мужчинам выйти из кафе и поговорить

Чемпионатвчера в 15:00
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Политика

Володин попросил депутата не материться в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Ольгу Алимову (КПРФ) перестать материться в социальных сетях.
Обновлено в 04:18
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Советский проспект перекрыли из-за пожара

Обновлено в 01:52
Происшествия

В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС

Подозреваемый в намеренном наезде на курсанта воронежского филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» в Воронеже 1 апреля задержан.
Обновлено в 02:03
Политика

Кличко назначил Зеленскому и Порошенко время для сдачи допинг-теста

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля пройти допинг-тест, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:15
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Политика

ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» по фамилии Пирожок

ФСБ задержала в московском регионе члена запрещенной украинской организации «Правый сектор» по фамилии Пирожок, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление спецслужбы по Москве и Московской области.
Обновлено вчера в 07:06
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.
Обновлено в 02:47
Кино

Восстановленный в Новосибирске штурмовик Ил-2 вновь поднялся в небо

Восстановленный сотрудниками НГТУ штурмовик Ил-2 взлетел в небо на аэродроме Орешково, который находится недалеко от Калуги.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Политика

Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова

Обновлено в 03:28
Политика

Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Футбол

Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Албании с самолета украли несколько миллионов евро

Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Двух пенсионеров жестоко убили в Челябинске

Тела двух пенсионеров, 71-летнего мужчины и 79-летней женщины, были обнаружены во вторник, 9 апреля, в частном доме в поселке Мебельный в Челябинске.
Обновлено в 03:46
Общество

Собянин: крупнейшим объектом благоустройства в 2019 г. будет Капотня

Обновлено в 04:12
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Россиянин отказался от пересадки головы

Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Здоровье

Сельских жителей Башкирии от 60 лет будут возить на диспансеризацию в районные больницы

К 2024 году программа должна охватить свыше 45% жителей Башкирии старше 60 лет, добавили в ведомстве.
Обновлено в 03:43
Единоборства

Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:16
Технологии

«Почта России» запустила онлайн-сервис по оплате услуг ЖКХ

«Почта России» запустила платежный сервис, который позволяет через интернет произвести оплату мобильной связи, жилищно-коммунальных и иных услуг.
Обновлено вчера в 13:24
Общество

В России выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 21:29
Общество

Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет

Смогли ли рабочие догнать оленя и снять с него одежду или животное так и бегает по тундре в каске и жилете, пока тоже неизвестно.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

США рассчитывают, что Египет откажется от покупки российских Су-35

Вашингтон рассчитывает, что Каир учтет угрозу санкций за покупку российских Су-35 и откажется от сделки.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

Слушание продлилось почти восемь часов, за это время суд успел допросить лишь трех свидетелей, после чего было принято решение о переносе заседания на 10 апреля.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

Иван Цецерский назвал бедовой ситуацию с вывозом мусора с территории Пскова

Бедовой назвал ситуацию с вывозом ТКО с территории Пскова глава города Иван Цецерский.
Обновлено в 03:53
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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