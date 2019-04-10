Футбол

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»Накануне.Ru вчера в 17:18

Свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.
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Свидетель: «До удара стулом Кокорин попытался погасить конфликт с Паком»

Матч ТВвчера в 14:55

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал об агрессивном поведении Пака

RT на русскомвчера в 14:45

Свидетель Краснов: Кокорин предлагал всем мужчинам выйти из кафе и поговорить

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Наркотики, имитация секса и примирение с Паком. Новые детали дела Кокорина и Мамаева

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Адвокат Кокорина: «Сравнение с автором Gangnam Style не может быть обидным. Это национальный герой!»

Sport24.ruвчера в 10:25

Свидетель: «Пак сказал, что Кокорин и Мамаев похожи на кучу»

Eurosport.ruвчера в 09:16

"Кокорин кричал: "Есть тут смелые? Пойдем выйдем"

Спорт-Экспрессвчера в 15:10
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Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Общество

Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе

Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
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В Краснодарском крае полиция выявила 13,5 т замороженной рыбы

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В Волгограде работают лучшие в России неонатолог, акушер и онколог

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Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына

27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке

Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Наука

Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка

Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Гаджеты

Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров

В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Экономика

РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи

Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре — АО «КРП-инвест» за 3,395 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Технологии

«Почта России» запустила онлайн-сервис по оплате услуг ЖКХ

«Почта России» запустила платежный сервис, который позволяет через интернет произвести оплату мобильной связи, жилищно-коммунальных и иных услуг.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok

В Москве Басманный суд продлил срок арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля еще на три месяца.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза

США оценивают ущерб от субсидий ЕС в $11 миллиардов ежегодно. Эта сумма является предметом разбирательства в ВТО.
Обновлено вчера в 03:05
Авто

Suzuki рассказала о новом Jimny для России

Компания Suzuki начнет российские продажи маленького внедорожника Jimny четвертого поколения ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено вчера в 06:46
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Путешествия

Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.
Обновлено в 00:21
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка

1. В России Пирожок распространял идеологию «Правого сектора» 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины Игоря Пирожка — активного участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено вчера в 11:43
Энергетика

Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть

Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
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Баскетбол

Дирк Новицки объявил о завершении карьеры

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Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

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Политика

Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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