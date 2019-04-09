Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»Накануне.Ru вчера в 17:18
Свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.
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Свидетель из «Кофемании» — о деле Кокорина и Мамаева: «Кооперации и сговора я не наблюдал»
Sport24.ruвчера в 14:45
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал об агрессивном поведении Пака
RT на русскомвчера в 14:45
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено вчера в 05:10
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Хоккей
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Обновлено вчера в 14:20
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Росгвардия предотвратила кражу скульптуры из «Русского музея»
Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из "Русского музея" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:45
Хоккей
Павел Дацюк: «Не знаю пока, последний ли это был для меня матч за СКА»
Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Хоккей
«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Загидулиным
Клуб НХЛ "Калгари Флэймз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним российским вратарем Артемом Загидулиным, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
Игроки «МЮ» поздравляли друг друга, получив «Барселону» в соперники
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал о реакции команды на то, что их соперником по четвертьфиналу Лиги чемпионов является каталонская "Барселона", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына
27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Происшествия
СК назвал число погибших при пожарах в России за год
В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Албании с самолета украли несколько миллионов евро
Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 20:16
Космос
В Петербурге представят выставку о быте космонавтов и подводников
Посетители увидят экспонаты, связанные с жизнью и работой тех, кто трудится в двух экстремальных средах – под водой и в космосе.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Кемерове маршрутка опрокинулась на бок
Обновлено в 01:52
Кино
Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»
К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Алексей Морозов: «Во время знакомства с женой чувствовал негатив»
Оба переживали неудачный роман — Дана рассталась с бойфрендом, а Алексей разводился с женой.
Обновлено вчера в 22:00