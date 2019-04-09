Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»Накануне.Ru вчера в 17:18

Свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.
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Свидетель: «До удара стулом Кокорин попытался погасить конфликт с Паком»

Матч ТВвчера в 14:55

"Кокорин кричал: "Есть тут смелые? Пойдем выйдем"

Спорт-Экспрессвчера в 15:10

Свидетель Краснов: Кокорин предлагал всем мужчинам выйти из кафе и поговорить

Чемпионатвчера в 15:00

Свидетель из «Кофемании» — о деле Кокорина и Мамаева: «Кооперации и сговора я не наблюдал»

Sport24.ruвчера в 14:45

Свидетель рассказал о примирении Кокорина и Пака после потасовки

Взгляд.рувчера в 11:17

Свидетель рассказал о примирении Кокорина и Пака после драки

News.ruвчера в 09:26

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал об агрессивном поведении Пака

RT на русскомвчера в 14:45
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Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Росгвардия предотвратила кражу скульптуры из «Русского музея»

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из "Русского музея" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:45
Хоккей

Павел Дацюк: «Не знаю пока, последний ли это был для меня матч за СКА»

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Хоккей

«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Загидулиным

Клуб НХЛ "Калгари Флэймз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним российским вратарем Артемом Загидулиным, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

Игроки «МЮ» поздравляли друг друга, получив «Барселону» в соперники

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал о реакции команды на то, что их соперником по четвертьфиналу Лиги чемпионов является каталонская "Барселона", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына

27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 14:47
Общество

Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет

Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Происшествия

СК назвал число погибших при пожарах в России за год

В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Албании с самолета украли несколько миллионов евро

Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 20:16
Космос

В Петербурге представят выставку о быте космонавтов и подводников

Посетители увидят экспонаты, связанные с жизнью и работой тех, кто трудится в двух экстремальных средах – под водой и в космосе.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Кемерове маршрутка опрокинулась на бок

Обновлено в 01:52
Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Алексей Морозов: «Во время знакомства с женой чувствовал негатив»

Оба переживали неудачный роман — Дана рассталась с бойфрендом, а Алексей разводился с женой.
Обновлено вчера в 22:00
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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