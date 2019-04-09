Футбол

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»Накануне.Ru 17:18

Свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.
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Свидетель: «До удара стулом Кокорин попытался погасить конфликт с Паком»

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Свидетель Краснов: Кокорин предлагал всем мужчинам выйти из кафе и поговорить

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Адвокат Кокорина: «Сравнение с автором Gangnam Style не может быть обидным. Это национальный герой!»

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Газета.Ru10:01

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал об агрессивном поведении Пака

RT на русском14:45

"Кокорин кричал: "Есть тут смелые? Пойдем выйдем"

Спорт-Экспресс15:10
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Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

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Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
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Кокорин обратился к журналистам после заседания суда

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.
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Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Наука

Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков

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«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД

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Американская авиастроительная корпорация Boeing не продала за март ни одного пассажирского самолета типа 737 впервые за семь лет.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

В сети появилось видео со сбитым пешеходом на улице Салова

Обновлено в 17:12
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
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Наука

Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких

Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Политика

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В Индии госпитализировали Далай-ламу

Во вторник, 9 апреля, тибетского духовного лидера Далай-ламу госпитализировали в частную больницу в Нью-Дели с инфекцией грудной клетки.
Обновлено в 18:46
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

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Президент Исландии заговорил на русском

Президент Исландии Гвюдни Иоуханнессон на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге выступил с речью на русском языке, передает RT.
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Дачники могут получить штраф за выращивание картофеля без документов

На сайте Россельхознадзора РФ ещё в августе 2018 года опубликован официальный ответ, который гласит, что штрафы не распространяются на физических лиц, выращивающих плодоовощную продукцию для собственных нужд, без цели дальнейшей продажи урожая или семян.
Обновлено в 06:26
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5 советов, как успешно пройти собеседование по телефону

При правильной подготовке вы сможете успешно пройти это собеседование и получить приглашение на личную встречу.
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Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына

Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
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Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта

Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
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Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
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Противник Нетаньяху объявил себя будущим премьер-министром Израиля

Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле: выступил с победной речью и назвал себя будущим премьер-министром страны.
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В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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