Футбол
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»Накануне.Ru 17:18
Свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.
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Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
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Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
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Происшествия
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Происшествия
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Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
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ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
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Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких
Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Индии госпитализировали Далай-ламу
Во вторник, 9 апреля, тибетского духовного лидера Далай-ламу госпитализировали в частную больницу в Нью-Дели с инфекцией грудной клетки.
Обновлено в 18:46
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
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Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
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Президент Исландии заговорил на русском
Президент Исландии Гвюдни Иоуханнессон на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге выступил с речью на русском языке, передает RT.
Обновлено в 09:27
Общество
Дачники могут получить штраф за выращивание картофеля без документов
На сайте Россельхознадзора РФ ещё в августе 2018 года опубликован официальный ответ, который гласит, что штрафы не распространяются на физических лиц, выращивающих плодоовощную продукцию для собственных нужд, без цели дальнейшей продажи урожая или семян.
Обновлено в 06:26
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Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта
Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
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Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Политика
Противник Нетаньяху объявил себя будущим премьер-министром Израиля
Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле: выступил с победной речью и назвал себя будущим премьер-министром страны.
Обновлено в 18:22
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29