Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»Накануне.Ru 17:18

Свидетель Игорь Краснов на заседании Пресненского суда, где рассматривается уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал об агрессивном поведении руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»

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