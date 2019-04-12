Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru 09:11

Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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Свидетель сообщил подробности конфликта с участием Кокорина и Мамаева

РБК10:44

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Газета.Ru09:11

Чиновник Пак выходил из кафе с улыбкой после инцидента с Кокориным и Мамаевым

Матч ТВ09:01

Персонал кафе предлагал Паку пересесть от Кокорина и Мамаева, он отказался

РИА Новости09:09

Работник кафе: Пак уходил с улыбкой, повреждений на лице не было

Чемпионат08:45

Свидетель заявил, что Пак улыбался после конфликта с Кокориным и Мамаевым

RT на русском10:43

Судья – Кокорину о показаниях свидетеля из кафе: «Вы теперь ему точно должны»

Спорт-Экспресс09:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

Обновлено в 06:36
Происшествия

После землетрясения Индонезии угрожает цунами

После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Экономика

Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Авто

Старые Volvo получат новые системы безопасности

Владельцы автомобилей Volvo XC90, S90 и V90 Cross Country 2016-2018 модельных годов смогут обновить фирменный комплекс систем безопасности IntelliSafe.
Обновлено в 05:48
Футбол

Головин объяснил, почему выступает под 17-м номером

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, почему играет под 17-м номером.
Обновлено в 10:53
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды РФ

Ранее News.ru писал, что Казахстан рассматривает вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.
Обновлено в 06:09
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика

Режиссеров индийского Болливуда пригласили на съемки в Крым

Обновлено в 10:34
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Спорт

Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке

По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбы за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Хоккей

«Ак Барс» расстался с Билялетдиновым

Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 13:31
Хоккей

Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы, сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:48
Экономика

Силуанов подписал директиву правительства о продаже «Трансконтейнера»

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли государства в компании "Трансконтейнер".
Обновлено в 09:43
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Общество

«Главстрой-СПб» выселили из зданий Апраксина двора

Обновлено в 08:32
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Экономика

Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%

"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Здоровье

В Москве расскажут о способах защиты от клещевого энцефалита

Участники пресс-конференции «Клещи открывают новый весенний сезон» расскажут, где находятся очаги инфекционного распространения вируса, представят статистику заболевания, назовут симптомы клещевого энцефалита, а также объяснят, как защитить себя от укусов.
Обновлено вчера в 04:55
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество

Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу

По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
Обновлено в 05:15
Общество

Конституционный суд разъяснил порядок формирования МРОТ

Конституционный суд (КС) России разъяснил порядок формирования минимального размера оплаты труда (МРОТ), указав, что в состав зарплаты, которая не превышает МРОТ, для его достижения не включается оплата сверхурочной работы, а также работы в ночное время, выходные и праздники, следует из материалов КС.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Два человека пострадали при падении самолета на бейсбольное поле в США

Обновлено в 09:40
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Политика

«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Экономика

На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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