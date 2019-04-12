Происшествия
Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru 09:11
Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Экономика
Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года
Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Авто
Старые Volvo получат новые системы безопасности
Владельцы автомобилей Volvo XC90, S90 и V90 Cross Country 2016-2018 модельных годов смогут обновить фирменный комплекс систем безопасности IntelliSafe.
Обновлено в 05:48
Футбол
Головин объяснил, почему выступает под 17-м номером
Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, почему играет под 17-м номером.
Обновлено в 10:53
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды РФ
Ранее News.ru писал, что Казахстан рассматривает вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.
Обновлено в 06:09
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Режиссеров индийского Болливуда пригласили на съемки в Крым
Обновлено в 10:34
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Спорт
Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке
По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбы за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Хоккей
«Ак Барс» расстался с Билялетдиновым
Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 13:31
Хоккей
Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы, сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:48
Экономика
Силуанов подписал директиву правительства о продаже «Трансконтейнера»
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли государства в компании "Трансконтейнер".
Обновлено в 09:43
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Общество
«Главстрой-СПб» выселили из зданий Апраксина двора
Обновлено в 08:32
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Экономика
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Здоровье
В Москве расскажут о способах защиты от клещевого энцефалита
Участники пресс-конференции «Клещи открывают новый весенний сезон» расскажут, где находятся очаги инфекционного распространения вируса, представят статистику заболевания, назовут симптомы клещевого энцефалита, а также объяснят, как защитить себя от укусов.
Обновлено вчера в 04:55
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество
Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу
По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
Обновлено в 05:15
Общество
Конституционный суд разъяснил порядок формирования МРОТ
Конституционный суд (КС) России разъяснил порядок формирования минимального размера оплаты труда (МРОТ), указав, что в состав зарплаты, которая не превышает МРОТ, для его достижения не включается оплата сверхурочной работы, а также работы в ночное время, выходные и праздники, следует из материалов КС.
Обновлено в 11:03
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Политика
«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»
«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49