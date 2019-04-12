Происшествия
Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru 09:11
Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Обновлено в 13:43
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении "серых" схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Общество
Бомба времён Второй мировой войны обнаружена во Франкфурте-на-Майне
Бомба времён Второй мировой войны обнаружена в немецком Франкфурте-на-Майне, передаёт 12 апреля издание Bild.
Обновлено в 12:45
Политика
Кадыров попросил «Газпром» простить Чечне миллиарды за газ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что было бы справедливо списать с Чечни долг в девять миллиардов рублей за газ.
Обновлено в 06:56
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский рассказал про встречу с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в Елисейском дворце с победителем первого тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским деэскалацию в Донбассе.
Обновлено в 13:42
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Политика
Какой депутат заработал больше всех, показала декларация
Отмечается, что он заработал более 2,3 млрд рублей. При этом 2017 году его доход составил 4,3 млрд в 2017 году.
Обновлено в 12:25
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Экономика
Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП
Федеральный бюджет в январе-марте 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с профицитом 2,2% ВВП, или 545,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Обновлено в 09:33
Авто
В марте российский авторынок стал пятым в Европе
Крупнейшим авторынком Европы по итогам марта 2019 года стала Великобритания с объемом реализации 458 054 машины (-3,4%).
Обновлено в 07:32
Политика
Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву
Обновлено в 08:18
Кино
Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года
"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
The Wall Street Journal: армию Хафтара финансирует Саудовская Аравия
Правящие круги Саудовской Аравии предлагали ливийскому маршалу Халифе Хафтару финансирование наступления и штурма столицы Ливии Триполи, сообщает 12 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 12:16
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Смоленске в жилой пятиэтажке обрушилось перекрытие
Сообщение об обрушении плиты перекрытия на верхнем техническом этаже в пятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, расположенном во 2-м Краснофлотском переулке в городе Смоленске, поступило в пятницу в "Центр обработки вызовов 112".
Обновлено в 13:02
Культура
Британский стендап-комик умер во время выступления
Британский стендап-комик Ян Когнито умер прямо на сцене.
Обновлено в 09:32
Авто
Новый бренд Bordrin представил кроссоверы iV6 и iV7
Основанная в 2016 году китайская компания Bordrin Motor презентовала в Шанхае два электромобиля: серийный среднеразмерный паркетник iV6 и концепт большого семиместного кроссовера iV7.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Авто
СМИ раскрыли ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Во ФСИН появится должность инструктора по оздоровительной гимнастике
Должности инструкторов по оздоровительной гимнастике появятся в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.
Обновлено в 07:50
Экономика
Коллапс Венесуэлы обошел по глубине спад при развале СССР
Экономический коллапс Венесуэлы «почти беспрецедентен» в мировой истории, единственные сопоставимые по глубине падения эпизоды — Зимбабве с 1998 года по наши дни и распад Советского Союза в начале 1990-х, пишет Институт международных финансов, базирующийся в Вашингтоне (его аналитическая записка есть у РБК).
Обновлено в 10:02