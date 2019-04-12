Происшествия
Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru вчера в 09:11
Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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«Извините, но вы похожи на кучку *** (дураков)»: свидетель о конфликте Кокорина и Мамаева
Рамблер11 апреля в 04:59
В суде официант кафе назвал инцидент с Кокориным и Мамаевым комичным
Rambler News Serviceвчера в 08:43
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Политика
В «Олимпийском» подтвердили, что 14 апреля ожидают Порошенко
В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Спорт
Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ
Обновлено в 05:38
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн
Сменив остров Джерси на Россию, UC Rusal не станет платить больше налогов, напротив, сможет даже сэкономить на них.
Обновлено в 04:02
Наука
Хлеб, снижающий уровень сахара в крови, изобрели в Северной Осетии
Сотрудники лаборатории Владикавказского государственного торгово-экономического техникума изобрели хлеб, употребление которого снижает уровень сахара в крови.
Обновлено в 05:49
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Общество
Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом
Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Обновлено в 05:14
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика
Cпасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более 60 мигрантов, находящихся у берегов страны на борту судна Sea-Eye, распределят между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 05:17
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено 11 апреля в 15:00
Происшествия
Российского гражданина наградили в Китае за спасение утопающего
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Общество
Bloomberg представило глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Космос
В NASA раскрыли секрет установленных на Луне флагов США
Обновлено вчера в 23:06
Спорт
Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным
Обновлено в 06:30
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Авто
Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар
После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, потому что грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в духе «Безумного Макса».
Обновлено в 01:11
Футбол
Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша
Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек
Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.
Обновлено в 06:54
Единоборства
Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Политика
В Судане снова сменилась власть
Обновлено в 03:05