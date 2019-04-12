Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru вчера в 09:11

Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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Свидетель подтвердил, что Пак оскорбил компанию Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 12:32

«Извините, но вы похожи на кучку *** (дураков)»: свидетель о конфликте Кокорина и Мамаева

Рамблер11 апреля в 04:59

Персонал кафе предлагал Паку пересесть от Кокорина и Мамаева, он отказался

РИА Новостивчера в 09:09

В суде официант кафе назвал инцидент с Кокориным и Мамаевым комичным

Rambler News Serviceвчера в 08:43

Свидетель заявил, что Пак улыбался после конфликта с Кокориным и Мамаевым

RT на русскомвчера в 10:43

Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев

Lenta.ru11 апреля в 17:01

Свидетель сообщил подробности конфликта с участием Кокорина и Мамаева

РБКвчера в 10:44
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Политика

В «Олимпийском» подтвердили, что 14 апреля ожидают Порошенко

В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Спорт

Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ

Обновлено в 05:38
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика

UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн

Сменив остров Джерси на Россию, UC Rusal не станет платить больше налогов, напротив, сможет даже сэкономить на них.
Обновлено в 04:02
Наука

Хлеб, снижающий уровень сахара в крови, изобрели в Северной Осетии

Сотрудники лаборатории Владикавказского государственного торгово-экономического техникума изобрели хлеб, употребление которого снижает уровень сахара в крови.
Обновлено в 05:49
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Общество

Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом

Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Обновлено в 05:14
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика

Cпасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более 60 мигрантов, находящихся у берегов страны на борту судна Sea-Eye, распределят между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 05:17
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено 11 апреля в 15:00
Происшествия

Российского гражданина наградили в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 22:18
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Общество

Bloomberg представило глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 06:53
Космос

В NASA раскрыли секрет установленных на Луне флагов США

Обновлено вчера в 23:06
Спорт

Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным

Обновлено в 06:30
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Авто

Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар

После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, потому что грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в духе «Безумного Макса».
Обновлено в 01:11
Футбол

Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша

Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности

За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек

Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.
Обновлено в 06:54
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Политика

В Судане снова сменилась власть

Обновлено в 03:05
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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