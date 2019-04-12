Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru 09:11

Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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Свидетель подтвердил, что Пак оскорбил компанию Кокорина и Мамаева

Газета.Ru12:32

Персонал кафе предлагал Паку пересесть от Кокорина и Мамаева, он отказался

РИА Новости09:09

«Я знал Кокорина и Мамаева, фамилии остальных называл следователь». Свидетель – о записи конфликта с Паком

Спорт-Экспресс10:35

Работник кафе: Пак уходил с улыбкой, повреждений на лице не было

Чемпионат08:45

Свидетель рассказал о визитах в «Кофеманию» известных друзей Кокорина

REGNUM09:16

Свидетель Колесников: Кокорин и Мамаев хотели уходить из «Кофемании» перед конфликтом с Паком

RT на русском11:01

Чиновник Пак выходил из кафе с улыбкой после инцидента с Кокориным и Мамаевым

Матч ТВ09:01
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Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Футбол

Селихов показал прооперированный палец

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов показал прооперированный палец после перелома в своём «инстаграме».
Обновлено в 18:17
Происшествия

Пожар произошел в гаражном комплексе в ТиНАО

Пожар произошел в гаражном комплексе в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в Twitter.
Обновлено в 17:50
Финансы

Силуанов призвал разобраться с «рукотворными факторами» кризиса

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на заседании глав минфинов и ЦБ финансовой "двадцатки" в Вашингтоне предложил странам "разбираться с рукотворными факторами" возможной мировой рецессии.
Обновлено в 18:09
Футбол

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»

Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль.
Обновлено в 04:14
Хоккей

Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс»

Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Обновлено в 17:53
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Космос

«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»

Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено в 08:02
Общество

Голикова назвала регионы с самой высокой и самой низкой смертностью

Самый высокий уровень смертности в 2018 году зафиксирован в Ивановской, Орловской, Новгородской, Тульской, Тверской и Псковской областях.
Обновлено в 08:23
Экономика

Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников

Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь себя у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя в Вашингтоне у здания Белого дома.
Обновлено в 17:05
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 01:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы

Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Политика

Глава Военного совета Судана ушел в отставку

Как отмечается, замглава совета Камаль Абд аль-Мааруфа также ушел в отставку. При этом Авад ибн Ауф объяснил свой уход "неуверенностью".
Обновлено в 16:11
Авто

Версии Peugeot 308 GT и GTi попали в жернова эконорм

Обновлено в 09:41
Политика

Зеленский оценил встречу с Макроном

Обновлено в 11:21
Здоровье

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Авто

Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга

Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга Правительство утвердило правила внесений изменений в конструкцию автомобиля.
Обновлено в 06:37
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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