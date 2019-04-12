Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru 09:11

Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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Свидетель подтвердил, что Пак оскорбил компанию Кокорина и Мамаева

Газета.Ru12:32

Персонал кафе предлагал Паку пересесть от Кокорина и Мамаева, он отказался

РИА Новости09:09

Чиновник Пак выходил из кафе с улыбкой после инцидента с Кокориным и Мамаевым

Матч ТВ09:01

Работник кафе: Пак уходил с улыбкой, повреждений на лице не было

Чемпионат08:45

Свидетель рассказал о визитах в «Кофеманию» известных друзей Кокорина

REGNUM09:16

Свидетель Колесников: Кокорин и Мамаев хотели уходить из «Кофемании» перед конфликтом с Паком

RT на русском11:01

«Я знал Кокорина и Мамаева, фамилии остальных называл следователь». Свидетель – о записи конфликта с Паком

Спорт-Экспресс10:35
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Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Футбол

Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»

Обновлено в 03:41
Экономика

В Петербурге нашли нелегальный склад запрещенной молочки из Белоруссии

Обновлено в 15:30
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз

Обновлено вчера в 17:20
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено в 08:02
Происшествия

Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя

Орнитолог-любитель из Брянской области на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами. Однако он не зарегистрировал птиц.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова раскритиковала Богомолова. Собчак не смолчала

Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Культура

Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе

Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Политика

В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы

Аникеев является депутатом Госдумы с 2005 года и с тех пор несколько раз возглавлял список самых обеспеченных членов палаты.
Обновлено в 15:42
Футбол

«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»

Обновлено в 14:13
Политика

Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии

Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 04:44
Происшествия

После землетрясения Индонезии угрожает цунами

После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Политика

Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:51
Политика

Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Обновлено в 14:31
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Футбол

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Спорт

Россия занимает третье место после произвольного танца на командном ЧМ

Обновлено в 05:41
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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