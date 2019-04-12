Происшествия
Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru вчера в 09:11
Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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«Извините, но вы похожи на кучку *** (дураков)»: свидетель о конфликте Кокорина и Мамаева
Рамблер11 апреля в 04:59
В суде официант кафе назвал инцидент с Кокориным и Мамаевым комичным
Rambler News Serviceвчера в 08:43
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Происшествия
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Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
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Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
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Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
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Происшествия
Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве
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Происшествия
В Тюмени завершилась контртеррористическая операция
Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
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С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой
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Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
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Как сообщается на сайте компании, новый логотип появился, чтобы не отставать от мировых тенденций визуальной коммуникации.
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ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
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«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено вчера в 16:32
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Трутнев стал самым богатым в кабмине в 2018 году
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.
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Матиас Краневиттер: «Санкт-Петербург – номер один, мы живем в лучшем городе России»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о Санкт-Петербурге.
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Политика
Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа
Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол
«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
Обновлено вчера в 12:49
Космос
NASA сообщило о нетипичном Эль-Ниньо
Теплый феномен Эль-Ниньо, который на этот год прогнозировали метеорологи, сформировался в Тихом океане, но не в восточной, а в центральной его части — такой феномен метеорологи называют «Эль-Ниньо Модоки», от японского слова, означающего «похожий, но несколько отличающийся».
Обновлено вчера в 07:44
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено вчера в 15:51
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4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Задержанного в Эквадоре соратника Ассанжа перепутали с россиянином
Полиция Эквадора случайно перепутала шведа Ола Бини с россиянином, подозреваемым в контактах с Джулианом Ассанжем.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено 11 апреля в 02:12
Музыка
В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина
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Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено вчера в 15:03
Спорт
Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию
Обновлено 11 апреля в 10:16
Космос
В День космонавтики сахалинцы полетали с очевидцем
Поездки в Звездный городок под Москвой и на космодром Байконур в Казахстане, в американские космические центры, встречи с космонавтами и другими интересными людьми легли в основу его книги «Полет очевидца».
Обновлено вчера в 22:11
Игры
В Star Conflict отмечают День космонавтики
«Разрушающий луч» подсвечивает и наносит урон вражеским кораблям, попавшим в область действия цели.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой
Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16