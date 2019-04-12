Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru вчера в 09:11

Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Свидетель сообщил подробности конфликта с участием Кокорина и Мамаева

РБКвчера в 10:44

«Извините, но вы похожи на кучку *** (дураков)»: свидетель о конфликте Кокорина и Мамаева

Рамблер11 апреля в 04:59

Персонал кафе предлагал Паку пересесть от Кокорина и Мамаева, он отказался

РИА Новостивчера в 09:09

В суде официант кафе назвал инцидент с Кокориным и Мамаевым комичным

Rambler News Serviceвчера в 08:43

Свидетель заявил, что Пак улыбался после конфликта с Кокориным и Мамаевым

RT на русскомвчера в 10:43

Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев

Lenta.ru11 апреля в 17:01

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Газета.Ruвчера в 09:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено вчера в 01:35
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено 11 апреля в 23:29
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве

Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

В Тюмени завершилась контртеррористическая операция

Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Единоборства

С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой

Обновлено вчера в 15:33
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Технологии

Компания «Детский мир» сменила логотип

Как сообщается на сайте компании, новый логотип появился, чтобы не отставать от мировых тенденций визуальной коммуникации.
Обновлено вчера в 10:29
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Футбол

«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью

"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено вчера в 16:32
Экономика

Трутнев стал самым богатым в кабмине в 2018 году

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.
Обновлено вчера в 11:52
Футбол

Матиас Краневиттер: «Санкт-Петербург – номер один, мы живем в лучшем городе России»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа

Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»

Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
Обновлено вчера в 12:49
Космос

NASA сообщило о нетипичном Эль-Ниньо

Теплый феномен Эль-Ниньо, который на этот год прогнозировали метеорологи, сформировался в Тихом океане, но не в восточной, а в центральной его части — такой феномен метеорологи называют «Эль-Ниньо Модоки», от японского слова, означающего «похожий, но несколько отличающийся».
Обновлено вчера в 07:44
Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено вчера в 15:51
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Задержанного в Эквадоре соратника Ассанжа перепутали с россиянином

Полиция Эквадора случайно перепутала шведа Ола Бини с россиянином, подозреваемым в контактах с Джулианом Ассанжем.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено 11 апреля в 02:12
Музыка

В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина

Обновлено вчера в 15:24
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено вчера в 15:03
Спорт

Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию

Обновлено 11 апреля в 10:16
Космос

В День космонавтики сахалинцы полетали с очевидцем

Поездки в Звездный городок под Москвой и на космодром Байконур в Казахстане, в американские космические центры, встречи с космонавтами и другими интересными людьми легли в основу его книги «Полет очевидца».
Обновлено вчера в 22:11
Игры

В Star Conflict отмечают День космонавтики

«Разрушающий луч» подсвечивает и наносит урон вражеским кораблям, попавшим в область действия цели.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой

Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное