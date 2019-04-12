Происшествия
Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru вчера в 09:11
Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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В суде официант кафе назвал инцидент с Кокориным и Мамаевым комичным
Rambler News Serviceвчера в 08:43
«Извините, но вы похожи на кучку *** (дураков)»: свидетель о конфликте Кокорина и Мамаева
Рамблер11 апреля в 04:59
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Хоккей
Никиту Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
НХЛ рассмотрит этот эпизод завтра, 14 апреля. Хоккеисту грозит дисквалификация на несколько игр.
Обновлено в 02:34
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Общество
Волочкова объяснила свои слова о «недовольных россиянах»
Балерина и постоянная участница светской хроники Анастасия Волочкова прокомментировала свои слова о недовольных россиянах, которым стоит уехать за рубеж.
Обновлено 11 апреля в 12:37
Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Общество
Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки
Попросил их поддержать Порошенко и тоже согнать народ на стадион.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
Обновлено вчера в 08:02
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Глава Военного совета Судана ушел в отставку
По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
Обновлено вчера в 16:11
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Обновлено в 00:33
Спорт
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Транспорт
Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля
Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Премьер Японии под цветение сакуры произнес тост и угостил японцев сакэ
Бочки с рисовым вином - сакэ - были открыты в субботу с раннего утра, и тысячи японцев пили его чарками в виде квадратных деревянных коробочек в парке "Синдзюку-гёэн" в Токио по случаю сезона цветения сакуры.
Обновлено в 02:07
Общество
Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg
Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Баскетбол
Тренер Уолтон покинул «Лос-Анджелес Лейкерс»
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером Люком Уолтоном.
Обновлено вчера в 16:47
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал 11-м
Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»
Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 03:30