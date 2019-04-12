Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru вчера в 09:11

Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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В суде официант кафе назвал инцидент с Кокориным и Мамаевым комичным

Rambler News Serviceвчера в 08:43

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Газета.Ruвчера в 09:11

Персонал кафе предлагал Паку пересесть от Кокорина и Мамаева, он отказался

РИА Новостивчера в 09:09

Свидетель сообщил подробности конфликта с участием Кокорина и Мамаева

РБКвчера в 10:44

Свидетель заявил, что Пак улыбался после конфликта с Кокориным и Мамаевым

RT на русскомвчера в 10:43

Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев

Lenta.ru11 апреля в 17:01

«Извините, но вы похожи на кучку *** (дураков)»: свидетель о конфликте Кокорина и Мамаева

Рамблер11 апреля в 04:59
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Хоккей

Никиту Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ

НХЛ рассмотрит этот эпизод завтра, 14 апреля. Хоккеисту грозит дисквалификация на несколько игр.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Общество

Волочкова объяснила свои слова о «недовольных россиянах»

Балерина и постоянная участница светской хроники Анастасия Волочкова прокомментировала свои слова о недовольных россиянах, которым стоит уехать за рубеж.
Обновлено 11 апреля в 12:37
Общество

Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Общество

Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года

Обновлено вчера в 06:09
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки

Попросил их поддержать Порошенко и тоже согнать народ на стадион.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено вчера в 08:02
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Глава Военного совета Судана ушел в отставку

По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
Обновлено вчера в 16:11
Авто

СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

Кустурица станет Почетным доктором Воронежского госуниверситета

Обновлено в 02:04
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Обновлено в 00:33
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Транспорт

Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля

Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

Премьер Японии под цветение сакуры произнес тост и угостил японцев сакэ

Бочки с рисовым вином - сакэ - были открыты в субботу с раннего утра, и тысячи японцев пили его чарками в виде квадратных деревянных коробочек в парке "Синдзюку-гёэн" в Токио по случаю сезона цветения сакуры.
Обновлено в 02:07
Общество

Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg

Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Баскетбол

Тренер Уолтон покинул «Лос-Анджелес Лейкерс»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером Люком Уолтоном.
Обновлено вчера в 16:47
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал 11-м

Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.
Обновлено в 03:28
Политика

Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном

Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол

«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»

Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 03:30
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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