Происшествия
Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru вчера в 09:11
Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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Судья – Кокорину о показаниях свидетеля из кафе: «Вы теперь ему точно должны»
Спорт-Экспрессвчера в 09:00
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Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
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