Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru вчера в 09:11

Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.
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«Теперь боитесь, что вас закроют за то, что вы не то скажете?» Как Кокорин допрашивал свидетеля

Sport24.ruвчера в 12:17

Свидетель заявил, что Пак улыбался после конфликта с Кокориным и Мамаевым

RT на русскомвчера в 10:43

Персонал кафе предлагал Паку пересесть от Кокорина и Мамаева, он отказался

РИА Новостивчера в 09:09

Чиновник Пак выходил из кафе с улыбкой после инцидента с Кокориным и Мамаевым

Матч ТВвчера в 09:01

Работник кафе: Пак уходил с улыбкой, повреждений на лице не было

Чемпионатвчера в 08:45

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Газета.Ruвчера в 09:11

Судья – Кокорину о показаниях свидетеля из кафе: «Вы теперь ему точно должны»

Спорт-Экспрессвчера в 09:00
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Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Обновлено в 00:49
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета

В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в марте

Обновлено вчера в 14:28
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Футбол

«Лион» в гостях проиграл «Нанту»

Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион».
Обновлено вчера в 16:46
Технологии

Компания «Детский мир» сменила логотип

Как сообщается на сайте компании, новый логотип появился, чтобы не отставать от мировых тенденций визуальной коммуникации.
Обновлено вчера в 10:29
Кино

Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Спорт

Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено вчера в 11:04
Автоспорт

Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая

Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Политика

Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Обновлено вчера в 14:07
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Экономика

Доходы членов российского правительства сократились за год в два с половиной раза

Лидером по доходам в 2017 г. стал вице-премьер Александр Хлопонин. На втором месте шел министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Депутаты Госдумы от Калужской области за год стали немного богаче

Депутаты Государственной думы РФ от Калужской области отчитались о доходах, полученных в 2018 году, а также о недвижимости и автомобилях, имеющихся в собственности.
Обновлено вчера в 14:50
Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено вчера в 08:02
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Хоккей

Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено вчера в 08:56
Хоккей

«Авангард» анонсировал финальную серию против ЦСКА под песню «Конь»

Омский «Авангард» сыграет в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено 11 апреля в 02:12
Политика

Помпео заявил, что Россия «незаконно вмешалась» в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы "вмешалась" в дела Венесуэлы.
Обновлено в 01:15
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе

Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено вчера в 21:37
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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