Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистамиГазета.Ru вчера в 09:11

Александр и Павел стояли сзади меня. Я помню, почему конфликт мне показался комичным. Мне казалось это комичным, потому что Александр сказал мне то хамское слово, и сказал, что им назвали футболистов.

Происшествия В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".

Футбол «Лион» в гостях проиграл «Нанту» Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион».

Технологии Компания «Детский мир» сменила логотип Как сообщается на сайте компании, новый логотип появился, чтобы не отставать от мировых тенденций визуальной коммуникации.

Происшествия Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.

Спорт Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде» Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.

Автоспорт Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.

Авто На Красной площади заметили кабриолеты Aurus На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.

Экономика Доходы членов российского правительства сократились за год в два с половиной раза Лидером по доходам в 2017 г. стал вице-премьер Александр Хлопонин. На втором месте шел министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Общество Депутаты Госдумы от Калужской области за год стали немного богаче Депутаты Государственной думы РФ от Калужской области отчитались о доходах, полученных в 2018 году, а также о недвижимости и автомобилях, имеющихся в собственности.

Общество Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.

Хоккей Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".

Политика В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Происшествия При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов 13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.