Происшествия
Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и МамаеваРИА Новости 13:14
В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк. Показания дал свидетель Карен Григорян.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Политика
Кремль не считает Рогозина ответственным за нарушения в «Роскосмосе»
Не совсем правильно ассоциировать выявленные в «Роскосмосе» хищения с работой действующего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:49
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Технологии
«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ
«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора.
Обновлено в 05:36
Политика
Мнучин: США продолжат применять санкции против России
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что политика антироссийских санкций показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит применять ограничения в отношении Москвы.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына
Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Футбол
Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с Паком
Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал на суде о начале конфликта обвиняемых с чиновником Денисом Паком.
Обновлено в 08:50
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Как пишет издание РИА Новости, журналист поинтересовался у Путина, сдержит ли по его мнению президент США Дональд Трамп обещание, ранее анонсированное американским пресс-секретарём Сарой Сандерс, о приглашении российского визави в Штаты.
Обновлено в 12:07
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Авто
Серийный хетчбэк Mini John Cooper Works GP «засекли» на Нюрбургринге
На Нюрбургрингском треке был замечен тестовый прототип Mini John Cooper Works GP. Естественно, автомобиль был покрыт камуфляжем.
Обновлено в 00:36
Авто
Кроссовер Changan CS75 вернулся на российский рынок
Обновлено в 06:16
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обновлено в 04:29
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Космос
Мурманчане могут выбрать имя для «безымянной» карликовой планеты
Пользователи интернета могут проголосовать за имя для плутоида 2007 OR10, крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Политика
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Политика
Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Авто
Электромобили Tesla будут самостоятельно объезжать ямы
Глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter, что он планирует добавить фирменному автопилоту в своих электромобилях функцию распознавания ям на дороге и их автоматического объезда.
Обновлено в 11:15
Здоровье
Установлены виды рака, которые чаще всего диагностируются у россиян
В России выросли показатели диагностируемого у населения рака. Специалисты подсчитали, какие его виды выявляются медиками чаще всего.
Обновлено в 09:33
Футбол
Более 120 тысяч зрителей присутствовало на матчах 22-го тура РПЛ
Всего на матчах тура побывало 123 тысячи 712 человек. В прошлом сезоне матчи 22-го тура посетили 67 тысяч 607 человек.
Обновлено в 06:15
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини
Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика бандитом
Говоря об экономических взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, российский президент назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик предпочел заменить это обращение более нейтральным.
Обновлено в 11:50
Энергетика
Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть
Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
Обновлено в 10:57