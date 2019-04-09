Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах дракBFM.ru 09:31
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
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Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Культура
Михаил Жванецкий отменил концерт после операции
14 апреля писатель-сатирик запланировал выступление в Калининградской области с юбилейным концертом. Однако дату пришлось перенести на июнь.
Обновлено в 10:00
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не встретили возле входа в резиденцию Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 12:49
Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Общество
Burger King удалил рекламный ролик из-за скандала в соцсетях
Компания Burger King прекратила демонстрацию в Новой Зеландии рекламного ролика, который вызвал недовольство среди пользователей соцсетей в Китае.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об «угрозе» со стороны России и Китая в космосе
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что в настоящее время «конкуренты используют оружие, которое может атаковать» американские активы в космосе.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Общество
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме
Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Общество
Жители России смогут вернуть часть денег за покупки, выбрасывая мусор
Жители трех мегаполисов России смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на красивую упаковку.
Обновлено в 12:40
Политика
Рухани осудил решение США признать КСИР террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани осудил решение Соединенных Штатов признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщает 9 апреля Al Arabia.
Обновлено в 05:28
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика
Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Обновлено в 01:18
Происшествия
Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск
Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Авто
Электрокары Tesla научат самостоятельно объезжать ямы
Американский производитель электрокаров Tesla может оснастить свои модели, оборудованные автопилотом, новой опцией, благодаря которой автомобили научатся выявлять ямы на дорогах и объезжать их.
Обновлено в 09:59
Экономика
Трутнев: Льготы в Арктике получат только новые проекты
Льготы для инвесторов в Арктике получат только новые проекты, а инициаторы уже реализованных на льготы рассчитывать не смогут.
Обновлено в 13:43
Авто
Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Технологии
Google запустил сервис доставки дронами раньше Amazon
Google опередил компанию Amazon — она обещала запустить доставку дронами еще в 2018 году.
Обновлено в 08:05