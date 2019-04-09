Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах дракBFM.ru 09:31

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
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Свидетеля допросили об имитации интимной близости между Кокориным и сопровождавшей его девушкой

Sport24.ru08:46

Подруга Кокориных пожалела побитого Соловчука и легла на него

Телеканал 360°12:46

Прокурор заявила о расхождении в показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

ТАСС12:11

Свидетель назвал причину драки Мамаева и Кокорина с водителем ведущей

РБК11:43

Новая стрижка Кокорина и крест на руке Мамаева. Главные фото из зала суда

Чемпионат14:00

Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева

РИА Новости13:14

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева о первом допросе: там больше половины как будто не я говорил

RT на русском11:40
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Обновлено в 08:11
Культура

Михаил Жванецкий отменил концерт после операции

14 апреля писатель-сатирик запланировал выступление в Калининградской области с юбилейным концертом. Однако дату пришлось перенести на июнь.
Обновлено в 10:00
Политика

Меркель забыла встретить Мэй в Берлине

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не встретили возле входа в резиденцию Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 12:49
Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Общество

Burger King удалил рекламный ролик из-за скандала в соцсетях

Компания Burger King прекратила демонстрацию в Новой Зеландии рекламного ролика, который вызвал недовольство среди пользователей соцсетей в Китае.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об «угрозе» со стороны России и Китая в космосе

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что в настоящее время «конкуренты используют оружие, которое может атаковать» американские активы в космосе.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Политика

Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»

В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Общество

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Обновлено в 10:32
Армия и оружие

СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам

Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в марте показал незначительное падение

Обновлено в 06:28
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Транспорт

Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11

На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Общество

Жители России смогут вернуть часть денег за покупки, выбрасывая мусор

Жители трех мегаполисов России смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на красивую упаковку.
Обновлено в 12:40
Политика

Рухани осудил решение США признать КСИР террористической организацией

Президент Ирана Хасан Рухани осудил решение Соединенных Штатов признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщает 9 апреля Al Arabia.
Обновлено в 05:28
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Обновлено в 01:18
Происшествия

Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск

Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие

Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Авто

Электрокары Tesla научат самостоятельно объезжать ямы

Американский производитель электрокаров Tesla может оснастить свои модели, оборудованные автопилотом, новой опцией, благодаря которой автомобили научатся выявлять ямы на дорогах и объезжать их.
Обновлено в 09:59
Экономика

Трутнев: Льготы в Арктике получат только новые проекты

Льготы для инвесторов в Арктике получат только новые проекты, а инициаторы уже реализованных на льготы рассчитывать не смогут.
Обновлено в 13:43
Авто

Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Технологии

Google запустил сервис доставки дронами раньше Amazon

Google опередил компанию Amazon — она обещала запустить доставку дронами еще в 2018 году.
Обновлено в 08:05
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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