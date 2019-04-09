Происшествия
Свидетель драки в «Кофемании» в суде назвала Кокорина «святошей»ФАН вчера в 14:36
Одна из девушек, которые были в компании Кокорина и Мамаева, назвала Александра Кокорина «святошей», передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей.
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Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева не распознала свою подпись на протоколе первоначального допроса
RT на русскомвчера в 13:30
Свидетельница: «С Кокориным целовалась, но я лесбиянка, к мужчинам не испытываю влечения»
Sport24.ruвчера в 12:38
«Да если бы Паша был один, он бы его убил». Свидетельница - о драке Мамаева и водителя
Спорт-Экспрессвчера в 13:14
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Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода
Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина
Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС
Подозреваемый в намеренном наезде на курсанта воронежского филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» в Воронеже 1 апреля задержан.
Обновлено в 02:03
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Аpple W.A.L.T прототип телефона 1993 года
Австралийский лидер iPhone Сонни Диксона выложил видео прототип телефона Apple W.A.L.T или Wizzy Active Lifestyle Telephone 1993 года.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Советский проспект перекрыли из-за пожара
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив».
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата
Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Политика
Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Экс-мэр Владивостока признан виновным в коррупции
Обновлено вчера в 06:35
Гаджеты
Гибкий и прозрачный: LG проектирует уникальный смартфон
В документе речь идёт об уникальном смартфоне. Он, по задумке южнокорейской компании, получит гибкую конструкцию и прозрачный дисплей.
Обновлено в 04:13
Общество
В Екатеринбурге на продажу выставили «дворец» за 25 миллионов
В Екатеринбурге появилось объявление о продаже трехэтажного кирпичного особняка за 25 миллионов рублей.
Обновлено в 03:16
Происшествия
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Политика
Володин попросил депутата не материться в соцсетях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Ольгу Алимову (КПРФ) перестать материться в социальных сетях.
Обновлено в 04:18
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Политика
На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области
Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика
Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено вчера в 11:37
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Происшествия
На северо-западе Москвы столкнулись две маршрутки
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД, автобус и маршрутка столкнулись у дома 31 на проспекте Маршала Жукова, по предварительной информации, пострадали два человека.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55