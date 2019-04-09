Происшествия

Свидетель драки в «Кофемании» в суде назвала Кокорина «святошей»ФАН вчера в 14:36

Одна из девушек, которые были в компании Кокорина и Мамаева, назвала Александра Кокорина «святошей», передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей.
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Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева не распознала свою подпись на протоколе первоначального допроса

RT на русскомвчера в 13:30

Свидетельница - об инциндете с Соловчуком и Мамаевым: я легла на водителя

Газета.Ruвчера в 13:04

Свидетельница: Кокорин - ангелочек, добрый и отзывчивый мальчик

Российская газетавчера в 12:45

Свидетельница: «С Кокориным целовалась, но я лесбиянка, к мужчинам не испытываю влечения»

Sport24.ruвчера в 12:38

Свидетель в суде назвала Александра Кокорина святошей

РБКвчера в 15:24

Свидетель — о Кокорине: Саша святоша и ангелочек

Чемпионатвчера в 12:37

«Да если бы Паша был один, он бы его убил». Свидетельница - о драке Мамаева и водителя

Спорт-Экспрессвчера в 13:14
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Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода

Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.
Обновлено в 03:57
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС

Подозреваемый в намеренном наезде на курсанта воронежского филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» в Воронеже 1 апреля задержан.
Обновлено в 02:03
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Аpple W.A.L.T прототип телефона 1993 года

Австралийский лидер iPhone Сонни Диксона выложил видео прототип телефона Apple W.A.L.T или Wizzy Active Lifestyle Telephone 1993 года.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине

Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Советский проспект перекрыли из-за пожара

Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Экономика

РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи

Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив».
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата

Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Политика

Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Экс-мэр Владивостока признан виновным в коррупции

Обновлено вчера в 06:35
Гаджеты

Гибкий и прозрачный: LG проектирует уникальный смартфон

В документе речь идёт об уникальном смартфоне. Он, по задумке южнокорейской компании, получит гибкую конструкцию и прозрачный дисплей.
Обновлено в 04:13
Общество

В Екатеринбурге на продажу выставили «дворец» за 25 миллионов

В Екатеринбурге появилось объявление о продаже трехэтажного кирпичного особняка за 25 миллионов рублей.
Обновлено в 03:16
Происшествия

ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Политика

Володин попросил депутата не материться в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Ольгу Алимову (КПРФ) перестать материться в социальных сетях.
Обновлено в 04:18
Общество

Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году

Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Политика

В МИД Турции не исключили еще одной сделки с Россией по С-400

Обновлено в 04:17
Политика

На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области

Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика

Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова

Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала новорожденного сына

Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено вчера в 11:37
Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Происшествия

На северо-западе Москвы столкнулись две маршрутки

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД, автобус и маршрутка столкнулись у дома 31 на проспекте Маршала Жукова, по предварительной информации, пострадали два человека.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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