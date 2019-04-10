Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени КокоринуRT на русском 06:35

Друг Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, проходящий свидетелем по делу футболиста, заявил, что садился ему на колени, так как считает это дружеским жестом.

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Транспорт ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Политика Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.

Наука Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.

Происшествия Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Политика Reuters: президентские выборы в Алжире назначили на 4 июля Выборы нового президента Алжира состоятся 4 июля. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Политика Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону Президент Украины Петр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Спорт Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.

Политика Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.

Авто Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Здоровье В Туле открылся гепатологический центр В Туле открылся областной гепатологический центр. Учреждение создано на базе областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Происшествия Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.

Политика Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2» Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.

Экономика Несколько миллионов россиян ждет снижение зарплаты Около трех миллионов россиян ждет снижение заработной платы из-за перехода в более низкооплачиваемый сектор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.

Общество Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.

Технологии YouTube начнет выпускать интерактивные шоу Новое подразделение, ориентированное на интерактивные программы и прямые трансляции, возглавит Бен Реллес, ранее руководивший подразделением комедийных шоу YouTube, пишет Bloomberg.

Политика В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.

Технологии Польский очень легкий реактивный самолет совершил первый полет Польский очень легкий реактивный самолет Flaris LAR01, разработка которого ведется компанией Metal Master с 2013 года, совершил первый полет.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".