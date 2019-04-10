Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени КокоринуRT на русском 06:35

Друг Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, проходящий свидетелем по делу футболиста, заявил, что садился ему на колени, так как считает это дружеским жестом.
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Свидетель по делу Мамаева и Кокорина: «Представляете, что будет, если футболист в голову с ноги ударит?»

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Куропаткин — о деле Кокорина и Мамаева: «Говорили, что мы теперь присядем. А за что — найдут»

Sport24.ru06:46

Свидетель Куропаткин: решили принести извинения Паку, потому что вежливые люди

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Свидетель подтвердил факт примирения Пака с футболистами Кокориным и Мамаевым в кафе

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Свидетель: «Девушка присаживалась Кокорину на колени. Я тоже, мы же друзья»

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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева заявил, что у пострадавшего Пака не было претензий

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"Кокорин бегал, пытался оттащить людей. Он подходил, говорил: "Все, все…". Что сказал свидетель Куропаткин

Спорт-Экспресс09:10
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Транспорт

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
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Аваков выступил против решения Порошенко

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Наука

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Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
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Происшествия

Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей

В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
Обновлено в 12:39
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика

Reuters: президентские выборы в Алжире назначили на 4 июля

Выборы нового президента Алжира состоятся 4 июля. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Экономика

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

Обновлено в 08:51
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Политика

Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону

Президент Украины Петр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 09:02
Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Политика

Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.
Обновлено в 09:53
Авто

Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:15
Происшествия

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Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
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«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных

Обновлено в 07:06
Здоровье

В Туле открылся гепатологический центр

В Туле открылся областной гепатологический центр. Учреждение создано на базе областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом

На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.
Обновлено в 12:37
Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Экономика

Несколько миллионов россиян ждет снижение зарплаты

Около трех миллионов россиян ждет снижение заработной платы из-за перехода в более низкооплачиваемый сектор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.
Обновлено в 09:43
Технологии

YouTube начнет выпускать интерактивные шоу

Новое подразделение, ориентированное на интерактивные программы и прямые трансляции, возглавит Бен Реллес, ранее руководивший подразделением комедийных шоу YouTube, пишет Bloomberg.
Обновлено в 03:42
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Общество

В Архангельске суд оштрафовал участников антимусорного митинга

Обновлено в 05:54
Технологии

Польский очень легкий реактивный самолет совершил первый полет

Польский очень легкий реактивный самолет Flaris LAR01, разработка которого ведется компанией Metal Master с 2013 года, совершил первый полет.
Обновлено в 08:01
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
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Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
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Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
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В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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