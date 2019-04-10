Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени КокоринуRT на русском 06:35

Друг Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, проходящий свидетелем по делу футболиста, заявил, что садился ему на колени, так как считает это дружеским жестом.
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Свидетель подтвердил факт примирения Пака с футболистами Кокориным и Мамаевым в кафе

RT на русском07:32

Куропаткин — о деле Кокорина и Мамаева: «Говорили, что мы теперь присядем. А за что — найдут»

Sport24.ru06:46

На судебном заседании по Кокорину и Мамаеву слушают показания свидетелей

Чемпионат12:00

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева заявил, что у пострадавшего Пака не было претензий

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Свидетель по делу Мамаева и Кокорина: «Представляете, что будет, если футболист в голову с ноги ударит?»

Спорт БИЗНЕС Online06:09

Свидетель: «Девушка присаживалась Кокорину на колени. Я тоже, мы же друзья»

Sports.ru06:40

"Кокорин бегал, пытался оттащить людей. Он подходил, говорил: "Все, все…". Что сказал свидетель Куропаткин

Спорт-Экспресс09:10
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Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

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Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Культура

В новой серии «Простоквашино» прозвучит голос Николая Дроздова

Обновлено в 00:07
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Футбол

Transfermarkt собрал команду U21 из самых дорогих российских талантов

Известный сайт о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt составил символическую сборную U21 из самых дорогих российских талантов.
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Игры

Кровь и конечности: на EGX показали геймплей Negative Atmosphere

Игра напоминает бюджетную версию культовой Dead Space: мигающие тревожные огни, размазанная по полу и стенам кровь, оторванные конечности и жуткие монстры.
Обновлено в 11:19
Гаджеты

Первый телефон Apple 1993 года показали на видео

Обновлено в 07:01
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Расчеты С-400 в Крыму поразили баллистическую ракету «противника»

Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар «противника».
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Обновлено в 04:35
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Кино

Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

Обновлено в 08:30
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Турция пригрозила найти замену американским истребителям F-35

Обновлено в 04:37
Финансы

«Дыра» в капитале Роскомснаббанка составляет 7,4 млрд рублей

Причиной отзыва лицензии в ЦБ ранее называли недобросовестные действия, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».
Обновлено в 07:08
Авто

Subaru анонсировала новый Outback

Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:11
Энергетика

Запасы нефти в США выросли на 7 млн баррелей

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 млн баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.
Обновлено в 10:54
Энергетика

В Польше считают, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро

Полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Марина Зудина рассказала, что Павел Табаков не называет ее мамой

В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович», — поделилась актриса.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика

США пожелали продлить договор СНВ-3

Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Пятилетний мальчик в среду погиб, упав в канализационный колодец в селе Супсех в Анапе.
Обновлено в 11:55
Политика

В команде Порошенко показали билборд с Галкиным и Зеленским

Представитель команды кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко Олег Медведев показал несколько вариантов предвыборных билбордов, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 09:44
Авто

Хэтч Ford Fiesta ST Performance Edition выделится подвеской

Тираж издания Performance Edition ограничен 600 автомобилями.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Беглый российский банкир задержан в Белоруссии с поддельным паспортом

Находящийся в розыске на территории России мужчина пытался пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту гражданина Словении Правоохранители задержали бывшего владельца екатеринбургского Плато-банка Андрея Лазарева, который в РФ приговорен к 6 годам и скрывается от правосудия, при попытке пересечь белорусско-польскую границу.
Обновлено в 10:58
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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