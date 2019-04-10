Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени КокоринуRT на русском 06:35

Друг Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, проходящий свидетелем по делу футболиста, заявил, что садился ему на колени, так как считает это дружеским жестом.

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

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