Футбол
Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени КокоринуRT на русском 06:35
Друг Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, проходящий свидетелем по делу футболиста, заявил, что садился ему на колени, так как считает это дружеским жестом.
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Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
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Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной
Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
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Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
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Медведчук ответил Зеленскому на исключение из переговоров по Донбассу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ответил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому на слова о том, что Медведчука нужно вывести из переговорного процесса с Россией по Донбассу.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Политика
Правительство Украины поддержало отставку губернатора Одесской области
Правительство Украины одобрило решение об отставке губернатора Одесской области Максима Степанова, ранее принятое украинским президентом Петром Порошенко, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.
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Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Происшествия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
НАТО отказалась участвовать в конференции по безопасности в Москве
Североатлантический альянс получил от России приглашение на 8-ю Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля, но отказался от участия в ней.
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Футбол
Матч ЦСКА — «Оренбург» начнется раньше из-за финала Кубка Гагарина
Первый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» пройдет в этот же день в Москве и начнется в 17:00.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Белоруссии задержали беглого российского банкира
Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Футбол
Марадона пожелал выздоровления Пеле
Обновлено в 09:09
Космос
В космоквантуме школьники запускают в небо ракеты и спутники
Одно из направлений – космоквантум, где юные инженеры работают по четырём модулям: кто-то создаёт и запускает в атмосферу ракетные системы, кто-то изучает движение искусственных объектов по околоземным орбитам.
Обновлено в 09:33
Политика
Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже
Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» опубликовали в Сети
Трейлер нового фильма студии Disney "Король Лев" опубликовали сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи
Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика
В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями
Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 08:52
Общество
Трамп станет дедушкой в десятый раз
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Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Футбол
Кейн покинул стадион «Тоттенхэма» на костылях
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после первого домашнего четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0) покинул стадион на костылях.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»
«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
Обновлено в 08:53
Общество
Собянин: В Москве появятся креативные технопарки
Обновлено в 09:54
Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28